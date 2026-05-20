Головоломка со смайликами: Алина Гросу необычным способом рассекретила двойное имя своего сына

Певица Алина Гросу раскрыла имя своего новорожденного сына необычным способом, предложив разгадать ребус с эмодзи. Именно так артистка сообщила, что мальчика назвали двойным именем Марк-Габриэль.

30-летняя певица, которая стала мамой первенца в апреле, долгое время не называла имя ребенка публично. На этот раз она решила сделать объявление в Instagram интерактивным: опубликовала серию эмодзи и предложила фанатам составить имя по первым буквам изображенных предметов.

"У него двойное имя, выбирали его вместе с мужем. Точнее, выбирала я, а он отсеивал те, которые ему нравятся меньше. Оба имени дались ему не просто так, а есть объяснение", – поделилась певица.

Разгадав предложенный ребус с эмодзи, стало известно, что сына супругов назвали Марк-Габриэль.

Гросу родила первенца, весом 4,7 кг, в Украине в апреле этого года. Как делилась исполнительница, УЗИ показывало, что мальчик должен появиться на свет весом около 3,4 – 3,5 килограмма, однако все пошло "не по плану". После родов артистка чувствует себя так, будто ее "переехало три трактора", однако она невероятно счастлива, что стала мамой.

"Это самый счастливый день в моей жизни. Я всегда любила детей, но не настолько. Когда я увидела этого малыша – не хватило слов от нежности и любви. Он для меня самый красивый и самый лучший. И крик его меня не бесит – меня вообще ничего не раздражает", – отметила знаменитость.

Личную жизнь певица традиционно не комментирует публично и избегает демонстрации мужа в соцсетях, прикрывая его смайликом. В то же время в разное время в сети появлялись предположения о ее отношениях с российским актером Романом Полянским, однако сама Гросу деталей не подтверждала и ограничивается общими комментариями о семейной жизни.

Как писал OBOZ.UA, недавно артистка уже делилась личными деталями, в частности по случаю годовщины брака, опубликовав романтические фото и заявив, что обручилась еще в 2022 году.

