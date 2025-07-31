Алена Шоптенко впервые рассказала, что развелась с мужем-предпринимателем, и озвучила причину

Украинская танцовщица Алена Шоптенко впервые раскрыла, что в ее личной жизни произошли кардинальные изменения. Еще до 24 февраля 2022 года она поставила точку в отношениях со своим вторым мужем, предпринимателем Алексеем Ивановым, а официально расторгла брак уже во время большой войны.

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Как призналась хореограф, она приняла такое непростое решение, ведь имела с бывшим избранником разные видения того, какой должна быть семья и вообще совместная жизнь. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Мы расстались. Мы разошлись еще до войны, а уже официально развелись во время. Люблю говорить, что фактически, я свободная Алена Шоптенко. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, – это всегда нелегко", – поделилась танцовщица.

По словам Алены Шоптенко, ее брак с Алексеем Ивановым распался из-за совершенно разных ценностей. Танцовщица убеждена, что для того, чтобы построить крепкий брак, партнеры должны взаимодействовать друг с другом и откровенно обсуждать все недоразумения.

"Мы разошлись – потому что это жизнь. Когда люди разрывают свои отношения, то это не стыдно. Если ценности разные, если они не становятся одинаковыми, то тогда просто оно не работает. У меня есть определенное понимание семьи, взаимодействия друг с другом. Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер – другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться и вообще говорить", – рассказала хореограф.

Напомним, что Алена Шоптенко была дважды замужем. Первым мужчиной, который смог завоевать ее сердце, стал танцовщик Дмитрий Дикусар. Пара узаконила отношения в 2013-м, однако прожила в браке всего три года, после чего развелась.

В октябре 2016-го хореограф во второй раз вышла замуж. Ее сердце завоевал бизнесмен Алексей Иванов. Они стали родителями общего сына Алексея в 2018 году.

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