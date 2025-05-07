Актер-воин назвал два условия для победы Украины: тогда врагу не будет откуда черпать энергию

Украинский актер театра и кино Дмитрий Линартович, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины, высказал мнение, что наша страна победит захватчика только при двух условиях: украинцам нужно отбросить предательство и зависть. Актер также предположил, что может остановить россиян, которые "живут с воен".

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Об этом офицер ВСУ рассказал в интервью ОBOZ.UA. По словам воина-десантника, мы не сейчас имеем права сдаваться и замыкаться в себе.

"Война длится тысячу лет, и никогда не закончится, пока существует соседнее государство, – говорит Дмитрий Линартович, – Даже если временно стабилизируется ситуация, глобально ничего не прекратится. Потому что у них амбиции: завладеть Украиной полностью. А мы думаем, что придет американец или европеец и нам поможет? Нет. Пока мы сами не начнем объединяться, убрав две вещи – зависть и предательство, не будет порядка. Сейчас нельзя капсулироваться, уходить в себя, замыкаться, надо вместе двигаться".

"Шовинистские взгляды у россиян в крови, – уверен актер, – Они до сих пор считают, что имеют право над нами властвовать. Имперские замашки и нарративы – эти травящие институты проработаны веками, система очень глубокая. Они живут с войн, с того, что издеваются над другими, пытаются давить, оскорбляют. Если этого у них не будет, прекращают свое существование, не будет откуда черпать энергию. Поэтому надо бить изо всех сил, пресекать хищные намерения, бороться за свободу. Сдаваться – не имеем права. Нужно бороться за то, что оставим потомкам. Наше время вот такое.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Дмитрий Линартович получил на фронте тяжелое ранение. Случилось это, когда артист защищал страну на Бахмутском направлении, а именно – в Соледаре.

Полное интервью с Дмитрием Линартовичем читайте на OBOZ.UA в четверг, 8 мая.

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