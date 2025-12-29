Актер проектов 'Квартала 95' с третьей попытки мобилизовался в ВСУ и поставил на место хейтеров, которые в него не верили

В течение последнего месяца на просторах сети ходили слухи о мобилизации юмориста Кирилла Ганина. Долгое время звезда проектов "Квартала 95" как не опровергал, так и не подтверждал эту информацию, однако теперь решил нарушить молчание. Ганин официально заявил, что пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Ранее артист уже пытался вступить в армию, однако достичь своей цели ему удалось лишь с третьей попытки.

Соответствующую новость комик сообщил на личной странице в Instagram. Он обнародовал видео, где предстал перед камерой в военной форме, и дал отпор всем хейтерам, которые называли его мобилизацию "театром" и "фейком".

"Да, я видел эти комментарии. У каждого свои способности – одни работают, а другие хейтят. И что интересно, вторые всегда считают себя более занятыми. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Не для хайпа, не для ролика и не потому, что это кому-то надо. Это мое решение. Мое "надо". Я вас всех услышал, а теперь иду делать то, на что решился. Официально! Это уже точно не фейк", – заявил юморист.

Сейчас Кирилл Ганин не раскрыл никаких подробностей своей службы в ВСУ. Он пообещал поделиться деталями в соцсетях позже.

Слухи о мобилизации и неудачные попытки вступить в армию

Актер проектов "Квартала 95" откровенно отмечал: считает своим долгом защищать Украину от российских оккупантов. Поэтому после начала большой войны он дважды хотел добровольно мобилизоваться, но каждый раз его "разворачивали" домой.

"Впервые это было где-то на пятый день вторжения, когда мы разобрались с паникой, поняли, что у всех в основном все нормально. В местном ЦНАПе был военкомат, я пошел туда и спросил, что делать. На меня посмотрел мэр и сказал: "А ты точно сможешь?" А это был период, когда я худел, ходил в спортзал. Говорит: "Иди домой, одевайся теплее. Придешь, мы тебя на блокпост поставим". Я пришел, а мне говорят, что уже не надо", – поделился юморист.

После отказа Кирилл Ганин решил, что будет поднимать боевой дух сограждан благодаря своей творческой деятельности – вел прямые эфиры и активно помогал украинским защитникам. Однако комик часто слышал обвинения в бездействии в свою сторону, поэтому снова пошел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки: "Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Человек сидит и говорит: "Оно тебе надо? Сиди и делай эфиры хорошо. Нам нравится".

С того момента звезда проектов "Квартала 95" больше не затрагивал тему своей мобилизации, пока в начале декабря в сети не начали распространяться слухи, что он все же присоединился к армии. Отмечалось, что Ганина доставили в Святошинский территориальный центр комплектования, после чего он прошел военно-врачебную комиссию и находился в учебном центре.

Впервые после появления подобных предположений Кирилл Ганин вышел на связь через три недели. Он обнародовал несколько видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, где иронично показал свою "мобилизацию". На одном из роликов артист якобы пришел в ТЦК, надев пластиковый горшок на голову и держа детский меч в руках. "Комик" отметил, что очень сильный и смелый, поэтому "военный комиссар" зачислил его в десантно-штурмовые войска.

В другом видео Ганин разыграл сценку, где он якобы стал "уклонистом" и хотел сбежать из Украины в Польшу, переплыв водоем. Однако артисту не удалось воплотить план в жизнь, ведь его задержали пограничники.

Вероятно, это видео стало отсылкой к скандальному выступлению команды "Фам Фаталь", участником которой был Ганин, во время которого прозвучала шутка: "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе". Это высказывание спровоцировало волну возмущения и критики в сторону юмориста. Он решил прокомментировать инцидент в интервью и заявил: не он придумал и озвучил эту шутку, однако абсолютно презирает беглецов.

