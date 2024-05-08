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Актер "Игры престолов" умер через полгода после диагностики рака

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
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Актер 'Игры престолов' умер через полгода после диагностики рака

Британский актер Ян Гелдер, завершивший свою полувековую карьеру, снявшись в хит-сериале "Игра престолов" в роли Кевана Ланнистера, ушел в засветы 7 мая. Ему было 74 года.

О смерти сообщил муж знаменитости, актер Бен Дэниелс, на своей Instagram-странице. В декабре 2023 года у Гелдера диагностировали рак желчного пузыря. Агент звезды Дэниел Альберт также подтвердил ужасное известие.

Актер "Игры престолов" умер через полгода после диагностики рака

За 50-летнюю карьеру на телевидении, кино и в театре Гелдер снялся в популярном британском научно-фантастическом шоу "Доктор Кто", а также в телевизионной адаптации "Темных материй" по трилогии фантастических романов Филиппа Пулмана, пишет New York Times.

Актер "Игры престолов" умер через полгода после диагностики рака
Актер "Игры престолов" умер через полгода после диагностики рака

Он появился в 12 эпизодах "Игры престолов" как Кеван Ланнистер, начиная с первого сезона, когда его персонаж был военным советником своего старшего брата Тайвина, в то время как дом Ланнистеров сражался с домом Старков. Ян вернулся к роли в пятом сезоне, вступив в борьбу за власть, ставшую результатом смерти Тайвина. Кеван Ланнистер был убит в конце шестого сезона вместе со многими другими персонажами.

Актер "Игры престолов" умер через полгода после диагностики рака

Ян Гелдер родился 3 июня 1949 года. Карьеру актер начал с телевизионных шоу еще в 1970-х годах, в частности, в "Новом Скотланд-Ярде" и "Короле Эдварде". Он также играл в таких театральных постановках таких, как "Боги и чудовища" и "Тит Андроник" в лондонском театре "Глобус". Знаменитость и Бен Дэниелс начали встречаться в 1993 году, когда их обоих приняли на роль в спектакле "Развлекая мистера Слоуна".

Актер "Игры престолов" умер через полгода после диагностики рака

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