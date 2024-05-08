Актер 'Игры престолов' умер через полгода после диагностики рака

Британский актер Ян Гелдер, завершивший свою полувековую карьеру, снявшись в хит-сериале "Игра престолов" в роли Кевана Ланнистера, ушел в засветы 7 мая. Ему было 74 года.

О смерти сообщил муж знаменитости, актер Бен Дэниелс, на своей Instagram-странице. В декабре 2023 года у Гелдера диагностировали рак желчного пузыря. Агент звезды Дэниел Альберт также подтвердил ужасное известие.

За 50-летнюю карьеру на телевидении, кино и в театре Гелдер снялся в популярном британском научно-фантастическом шоу "Доктор Кто", а также в телевизионной адаптации "Темных материй" по трилогии фантастических романов Филиппа Пулмана, пишет New York Times.

Он появился в 12 эпизодах "Игры престолов" как Кеван Ланнистер, начиная с первого сезона, когда его персонаж был военным советником своего старшего брата Тайвина, в то время как дом Ланнистеров сражался с домом Старков. Ян вернулся к роли в пятом сезоне, вступив в борьбу за власть, ставшую результатом смерти Тайвина. Кеван Ланнистер был убит в конце шестого сезона вместе со многими другими персонажами.

Ян Гелдер родился 3 июня 1949 года. Карьеру актер начал с телевизионных шоу еще в 1970-х годах, в частности, в "Новом Скотланд-Ярде" и "Короле Эдварде". Он также играл в таких театральных постановках таких, как "Боги и чудовища" и "Тит Андроник" в лондонском театре "Глобус". Знаменитость и Бен Дэниелс начали встречаться в 1993 году, когда их обоих приняли на роль в спектакле "Развлекая мистера Слоуна".

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