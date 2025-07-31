Ахтем Сеитаблаев вспомнил, как одной фразой закрыл рот актеру-путинисту Гуськову, который упрекнул украинцев в 'украденном газе'

Актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал об опыте работы с россиянами, на сотрудничестве с которыми поставил точку примерно в 2008-м году. По словам знаменитости, тогда он особо не замечал пренебрежительного отношения к себе от артистов из РФ, однако среди них смог выделиться Алексей Гуськов, который активно поддерживает кровавый режим Кремля. Во время разговора с Сеитаблаевым путинист выдал, что украинцы якобы "воруют газ" у России, поэтому режиссер уверенно ответил, что граждане нашей страны забрали далеко не все.

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Услышав такие слова, россиянин больше ни разу не поднимал подобные темы. Об этом актер рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Не могу сказать, что были какие-то попытки у кого-то из них вести себя свысока или вообще заходить на территорию разговоров о политическом устройстве и о том, что Украина, мол, тырит газ российский. Кусочек такого разговора был в поселке Новый Свет в Крыму. Там я как раз снимал в 2008 году. У нас такой короткий состоялся разговор с Алексеем Гуськовым, который играл главную роль. Ну, на том он и завершился. Он услышал мой ответ по этому поводу, и мы больше не обсуждали вопрос, кто у кого что-то ворует. Разговор был полушутливый. Говорит: "Ну, а чего газ вот забираете" и все такое. Я тогда ответил, что мы еще не все забрали", – поделился актер.

По словам Ахтема Сеитаблаева, он в целом никогда не позволял говорить ничего плохого о Родине на съемочной площадке. Режиссер объяснил: он как крымский татарин знает, что позволить кому-либо пренебрежительно относиться к его родной земле – это путь в пропасть.

Стоит отметить, что Алексей Гуськов довольно давно четко продемонстрировал свою стойкую прокремлевскую позицию. Еще в 2014 году актер подписал письмо в поддержку политики российского диктатора Владимира Путина в Крыму, чем фактически одобрил оккупацию полуострова.

В 2020-м Гуськов, который, кстати, является членом партии "Единая Россия", попал в перечень лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Актер также был доверенным лицом Путина во время так называемых выборов.

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