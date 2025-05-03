'Ты так и меня будешь клеить?' Украинский писатель рассказал, как поставил на место лидера группы 'Мумий Тролль': Илья Лагутенко унижал украинцев

Украинский писатель и режиссер-документалист Руслан Горовой вспомнил, что в 2000 году был членом съемочной команды на одном из новогодних корпоративов, где выступали российские звезды, в частности солист рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. По словам журналиста, тогда исполнителя сильно возмутило, что видео с мероприятия монтировали так, что между кадрами с выступлениями артистов появлялись моменты, на которых едят гости. Лагутенко не смог удержать эмоций и унизил украинцев, после чего Горовой поставил его на место.

Видео дня

Об этом писатель рассказал на личной странице в Facebook. Он отметил, что певец быстро утолил свои эмоции после того, как услышал, что указание проводить съемку в таком формате дали россияне.

"Кажется это был 2000 год. Была у меня подработка, снимал новогодний корпоратив. Была такая компания ТНК. Заказали они съемку на три камеры. И кум у меня пригласил посидеть за пультом, кнопки понажимать, чтобы сделать предварительный монтаж. Рисуйте картину: огромный зал в крутом отеле, гуляют, пьют сотрудники с семьями. А выступают российские звезды первой величины. Ну значит эти все дворяне пьют, операторы с камерами бегают, а я в отдельной комнате сижу за пультом и управляю по рации операторами. А рядом, в той же отдельной коморке, чуть дальше сидят все эти российские артисты. Стол им накрыли, и пейте подальше от господ", – написал журналист.

Как отметил Руслан Горовой, предварительный монтаж видео выглядел примерно таким образом: крупный план человека, который ест, затем выступление артиста, снова трапеза, а за ним певец. За такой тенденцией некоторое время наблюдал Илья Лагутенко и, в конце концов, решил выразить свое недовольство. Между солистом "Мумий Тролль" и писателем состоялся диалог:

Лагутенко: "Ты так и меня клеить будешь?"

Горовой: "Ну да. Работа такая".

Лагутенко: "То есть я буду душу рвать, а "хо**лы" (пренебрежительное наименование украинцев, что используют россияне. – Ред.) жевать в это время?"

Горовой: "Ну как "хо**лы", это ваши. Руководство ТНК. Сказали именно так снимать".

Лагутенко: "Ну ладно, если наши, то пусть".

В конце поста вспомнил писатель и недавний циничный поступок пропагандистки и российской эстрадной певицы Валерии. В канун Дня победы, который в РФ давно превратился в культ войны и смерти, артистка исполнила советский трек "С чего начинается семья" на фоне разрушенных домов.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения Илья Лагутенко, который уже длительное время живет в США, неоднократно приезжал в Украину с концертами. После 24 февраля 2022-го группа "Мумий Тролль" отменила выступления в стране-агрессоре до окончания так называемой "СВО", однако через год объявила тур по РФ. Тогда их музыкальные шоу были отменены.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кондратюк рассказал, как администратору "Х-Фактора" в курилке поставили на место Соседова через Крым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!