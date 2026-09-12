Афишей концерта Тринчер заклеили плакат с фото пропавших без вести героев: певица прояснила скандальную ситуацию и чем все закончилось
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Жители Запорожья подняли шум в сети после того, как афишу концерта певицы Анны Тринчер наклеили поверх плаката с фотографиями пропавших без вести и пленных защитников в местном Дворце культуры "Днепроспецсталь". Узнав о скандальной ситуации, артистка вышла на связь и подчеркнула, что приняла все необходимые меры, чтобы баннер с анонсом ее выступления немедленно убрали с этого места.
По словам артистки, ни она, ни организаторы музыкального шоу не выбирали, где именно будет размещена афиша, поэтому ответственность лежит на представителях дворца культуры. Неприятный инцидент она разъяснила в своем Instagram.
"Мне очень неприятно, больно и грустно, что именно моя афиша оказалась там. Я испытала целую череду неприятных эмоций. Для меня это абсолютное невежество, и так поступать недопустимо. Я не знаю, кто и на каком этапе допустил эту ошибку. Очевидно, что я не выбирала это место, как и мои организаторы концерта. Это ответственность ПК", – заявила артистка.
Как подчеркнула Тринчер, афишу ее концерта уже сняли с плаката с фотографиями пропавших без вести Героев. Чтобы хоть как-то компенсировать свою вину, певица распространила информацию о защитниках, надеясь, что ее публичность поможет родным быстрее их найти.
"Я никогда не стояла и не буду стоять в стороне от войны. Война – часть моей жизни и, как и жизнь каждого украинца, большая часть моей боли. Ведь каждый день мы теряем наших людей, а сотни семей до сих пор живут между надеждой и неизвестностью, ожидая возвращения своих близких из плена или вестей о пропавших без вести", – добавила артистка.
Ранее OBOZ.UA рассказал, чем закончился громкий скандал с российским автором хита Анны Тринчер, после которого "заказали" журналистов.
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