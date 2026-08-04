Чем закончился громкий скандал с российским автором хита Анны Тринчер, после которого "заказали" журналистов

Один из соучредителей музыкального издания МУЗВАР Алексей Донцов рассказал, как завершился громкий скандал вокруг хита певицы Анны Тринчер "Маргарита", где обнаружили российский след. По словам культурного деятеля, после публикации материала, в котором они с коллегами сообщили о работе автора музыки к треку в РФ, представители артистки связались с ними и предложили личную встречу.

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Однако точка в конфликте, после которого журналистов МУЗВАРа "заказали", до сих пор не поставлена. Как пояснил Донцов, он не готов к прямой коммуникации, вместо чего предложил команде исполнительницы решать все недоразумения в режиме онлайн. Детали скандала он раскрыл в интервью Алине Доротюк.

Алексей Донцов отметил: когда журналисты МУЗВАРа дали понять PR-агентству Анны Тринчер, что обнародуют информацию о том, что музыку к песне "Маргарита" написал уроженец Донецка Владимир Курто, известный своим сотрудничеством с путинистами, начали поступать угрозы. Сначала это были сообщения в Telegram, а затем – запугивания вживую.

"На следующий день я был на работе. Меня вызывает один знакомый и говорит, что вас заказали, тут будет то-то и то-то. Я сразу пишу заявление в полицию. Я уже по опыту, как государственный служащий, знаю, как нужно вести себя. На запугивание никогда нельзя поддаваться. Мы выходим на прямую коммуникацию через нашу публикацию. Мне кажется, что они думали, что мы не опубликуем", – рассказал соучредитель издания.

Более того, по словам Донцова, в команде артистки начали распространять ложные обвинения, мол, он вымогал у них деньги за отказ от публикации. Однако, несмотря на все проблемы, деятель культуры не пытался связаться напрямую с Анной Тринчер, ведь это нарушает нормы журналистской этики.

"Вчера (28 июля. – Ред.) команда NAME PR обратилась к нам по поводу встречи. Я сказал, что пока не готов, давайте решать все в переписке. Если у вас есть вопросы, недоразумения, уточнения – мы готовы. Мы ничего не выдумывали. У нас есть все факты, и мы их просто опубликовали", – подчеркнул Донцов.

Скандал напрямую повлиял на отношения Анны Тринчер с МУЗВАР. По словам Алексея Донцова, они всегда дружили и поддерживали артистку, но теперь она заблокировала в Instagram всю команду издания. Поскольку найти взаимопонимание им так и не удалось, заявление от МУЗВАР до сих пор находится в полиции.

"Это очень серьезные вещи. Юлиан Новак (соучредитель МУЗВАР. – Ред.) военнослужащий, я – госслужащий. Из всего, что может сейчас произойти, например, Юлиану что-то подкинут, а мне принесут вместо конфет пачку денег, и это будет взятка, легко сделать ошибку в нашу сторону. Ты знаешь, сколько было в шоу-бизнесе и не только "небольших" подстав. Но я ничего не скрываю, не сомневаюсь в репутации МУЗВАРа или Юлиана, поэтому нам не о чем беспокоиться", – отметил деятель культуры.

Отдельно Алексей Донцов подчеркнул, что сейчас суть скандала заключается уже не в "российском следе", а в фальсификации информации. Дело в том, что когда журналисты раскрыли биографию композитора, команда Тринчера сменила авторов песни "Маргарита".

Что говорили представители Тринчер

Напомним, что когда скандал получил широкую огласку, в команде артистки подчеркнули: композицию не покупали напрямую у Владимира Курто. По их словам, права на трек были приобретены еще в 2021 году у украинского музыкального брокера, который на тот момент уже владел ими. В частности, представители Тринчер сообщили, что о деятельности композитора в России узнали уже после релиза "Маргариты", из-за чего и решили удалить его имя из списка авторов.

Категорически опровергли в команде певицы и любую причастность к угрозам в адрес журналистов издания МУЗВАР.

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