88-летняя Ада Роговцева снова 'слегла' после месяца изнурительной болезни: что известно о состоянии легендарной актрисы

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева поделилась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Весь январь 88-летняя знаменитость боролась с вирусным заболеванием, а вскоре после того, как выздоровела и сыграла несколько спектаклей, снова "слегла" с высокой температурой.

Сейчас артистка продолжает лечиться и постепенно восстанавливается от недуга. Об этом она рассказала в новом посте в социальной сети Facebook.

"Длинная, тяжелая, темная зима. Весь январь и февраль я проболела. Сначала один вирус. Как будто выскочила, сыграла три спектакля. И снова "слегла" с высокой температурой. Очень обидно, потому что в пяти городах переносили спектакли. Выздоравливаю понемногу", – написала актриса.

Кроме того, в публикаций Ада Роговцева почтила память своего покойного сына, режиссера Константина Степанкова. 11 февраля он мог бы праздновать свой день рождения, но, к сожалению, отошел в вечность 1 июля 2012 года из-за сложной болезни – рака.

"Четырнадцать лет я не поздравляю моего Костика, а поминаю. Четырнадцать лет живу без него, – и все же с ним ежесекундно. Любовь не проходит. Любовь не уходит из сердца, а как будто глубже и глубже прорастает в самое существо. Люблю тебя, сын. Встречаю в твой день свою очередную весну без тебя", – отметила знаменитость.

Напомним, что здоровье подводило Аду Роговцеву и в 2024 году. Тогда дочь актрисы сообщила, что ее звездная мама попала в больницу. Вдаваться в подробности диагноза она не стала, однако, возможно, недомогание знаменитости было связано с сердцем, ведь лечение она проходила в Центре Сердца. Однако, даже болезнь не помешала Аде Роговцевой заниматься любимым делом, потому что чуть ли не сразу после выздоровления она появилася на сцене театра.

Незадолго после госпитализации и сама актриса вышла на связь с поклонниками. Она обратилась к людям с важной просьбой: не приносить ей на спектакли цветы, а донатить на помощь украинским защитникам.

"Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашей с вами большей радости! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашей армии! Я счастлива, что на "Похоже на счастье" в Консерватории уже нет билетов на оба ноябрьских спектакля. Пусть не будет цветов на поклоне! Пусть будут донаты!", – написала звезда.

