Лидер 'От Винта!' Журавель, который присоединился к Военно-морским силам, пережил инфаркт и показался на больничной койке

У музыканта и лидера группы "От Винта!" Юрия Журавля, который летом прошлого года пополнил ряды Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, возникли серьезные проблемы с сердцем. 53-летний исполнитель перенес инфаркт, но, к счастью, медикам удалось стабилизировать его состояние.

О серьезных проблемах со здоровьем защитник рассказал на личной странице в Facebook, обнародовав фотографию на больничной койке. Он не стал вдаваться в подробности болезни, зато отметил, что быстро выздоравливает благодаря поддержке своей жены.

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью. И именно сегодня у моей любимой Натальи день рождения. Давайте погрузим и искупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро выздоровею. Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она крылья", – написал музыкант.

Чуть больше деталей о состоянии Юрия Журавля раскрыла его избранница. Наталья отметила, что сердце беспокоило лидера коллектива "От Винта!" в течение нескольких недель, пока его состояние окончательно не ухудшилось. Военнослужащий сам вызвал скорую помощь и уже через 40 минут медики провели ему стентирование – малоинвазивное вмешательство, которое позволяет восстановить проходимость суженных коронарных сосудов.

Что известно о музыканте

Юрий Журавель родился 6 мая 1972 года в городе Овруч Житомирской области. Семья артиста часто меняла место жительства, поэтому ему приходилось менять школу аж 7 раз. Интерес к музыке у него появился во время первой поездки в Ривне. Юрий Журавель попал на выступление рокабильной группы, после чего приобрел себе гитару и самостоятельно научился играть.

Позже, работая в театре "Від ліхтаря", он вместе с друзьями создавал оформление к спектаклям "Пеппи Длинный чулок" и "Обыкновенное Чудо", а также начал играть перед живой аудиторией. Впоследствии музыкант вместе с другими участниками группы "От Винта!" выступили с первой полноценной концертной программой в рамках благотворительного марафона Ривненского Дворца детей и молодежи.

Известен Юрий Журавель и как художник. Он создал иллюстрации для книг "Мазепа. Шаг к правде" и "Дневник моей секретарши". Кроме того, исполнитель разработал мультипликационные проекты "Не мала баба клопоту – купила порося" и "Опля – картопля!".

24 августа 2025 года Юрий Журавель сообщил, что стал на защиту Украины. В своих социальных сетях он обнародовал ролик, где произнес: "Пришло время менять гитару на автомат. Я – Юрий Журавель, а позади меня – Черное море. Угадайте, где я буду служить?"

