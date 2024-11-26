Жена Джо Байдена довела его до слез на публике. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог сдержать эмоций на прощальном вечере в Белом доме, организованном для сторонников Демократической партии. Супруга общественного деятеля Джилл Байден довела до слез своего супруга, выступив со щемящей речью.

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Первая леди отметила, что в течение многолетней политической карьеры ее муж внес весомый вклад в развитие государства, пишет RadarOnline. Трогательный момент попал на видео.

"Джо, то, что ты делал в течение последних 4 лет это невероятно. Мой муж – герой", – с достоинством произнесла Джилл Байден.

Трогательные слова первой леди вызвали сильные эмоции у 82-летнего демократа. Джо Байден не смог сдержать слез, поэтому вытер глаза белым платком. Уже через мгновение под громкие аплодисменты присутствующих на мероприятии президент нежно поцеловал свою любимую.

После щемящего момента Джо Байден обратился к общественности. Он искренне поблагодарил сторонников Демократической партии за поддержку.

"Мы с Джилл устроили этот ужин по очень простой причине, чтобы поблагодарить вас. Спасибо всем дорогим друзьям!" – сказал политик.

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