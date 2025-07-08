Тина Кароль забила тревогу из-за ИИ-песен с российским следом, которые заполонили украинские чарты: чем опасен новый феномен

Известная украинская певица Тина Кароль привлекла внимание к новой угрозе в сфере музыки – песен, созданных искусственным интеллектом, которые массово захватывают топы украинских чартов. В YouTube все чаще появляются композиции, которые быстро набирают миллионы просмотров, несмотря на отсутствие содержания, авторства или культурной ценности.

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Речь идет не просто о технологии, но и о потенциально опасном источнике происхождения. В своем публичном заявлении в InstaStories артистка отметила российский след в описаниях к таким видео и подозрительных ссылках.

"Сейчас первые 4 ступеньки наших YouTube трендов – песни, созданные ИИ. При том еще и ИИ, который имеет российское происхождение (в описании все на русском, а ссылка стоит на "ВК" (пропагандистская соцсеть, заблокированная в Украине. – Ред.))", – предостерегла Кароль, призвав украинцев не поддаваться на "цифровую подмену" культуры.

Певица также обратилась к своим поклонникам с просьбой поддерживать настоящую украинскую музыку, созданную людьми, а не машинами.

"Поэтому слушайте украинскую музыку, которая сделана здесь, в Украине. Поддерживайте авторов, слушайте. Наша ретро музыка очень прикольная, классная. И выталкиваете из трендов то, что действительно не стоит внимания. Мы пишем содержательно, красиво, не слушайте ИИ. Иначе можно будет сойти с ума. ИИ новости, ИИ и песни, ничего человеческого", – подчеркнула она.

Как ИИ меняет музыку – и не в лучшую сторону

Сегодня создать песню можно за несколько часов, не имея музыкального образования, инструментов или вокалиста. Бесплатные или дешевые инструменты на базе искусственного интеллекта позволяют генерировать тексты, мелодии, голоса, миксы и сразу выкладывать их на платформы. Чем провокационнее или необычнее результат – тем больше шансов он имеет стать вирусным.

YouTube, как и большинство платформ, не определяет, создан ли контент человеком или ИИ – он продвигает то, что вызывает вовлечение: просмотры, лайки, комментарии, длину просмотра. Такие треки также чаще появляются в разделе Shorts, который платформа активно развивает, что дополнительно увеличивает их видимость.

Проблема заключается не только в эстетике или качестве, а в том, что такая ИИ-музыка вытесняет из трендов настоящих исполнителей, которые тратят годы на обучение, творчество и профессиональное развитие. Алгоритмы не способны дать преимущество украинскому, качественному или аутентичному – в топе остается только то, что вызывает самую громкую реакцию.

Кроме того, значительная часть видео имеет описание на русском языке, а ссылки ведут на российские сервисы вроде "ВК". Это означает, что украинцы невольно прослушивают и поддерживают контент, который может иметь прямое или косвенное происхождение из РФ. Фактически – деньги с рекламы или монетизации получают неизвестные авторы с российскими IP-адресами.

Ранее OBOZ.UA писал, сколько российской музыки слушали украинцы в апреле 2025 года. Самая высокая доля прослушиваний треков из страны-агрессора зафиксирована в Apple Music.

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