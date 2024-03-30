Не отрезал себе все ухо и имел роман с беременной куртизанкой. 7 интересных фактов о легендарном художнике Винсенте ван Гоге

Современники нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента ван Гога считали его творчество "мазней" и пустой тратой времени, а самого живописца называли "le fou roux" ("рыжий сумасшедший")... Признание же этот гений получил только после смерти – его работы стали одними из самых дорогих в мире! К примеру, живопись "Портрет доктора Гаше" (1890) была продана в 1990 году за 82,5 миллиона долларов.

Мы в материале OBOZ.UA решили по случаю 171-летия со дня рождения Винсента ван Гога рассказать самые интересные факты из его жизни. Уверены, что некоторые из них шокируют даже самых ярых поклонников творчества живописца.

1. Не планировал быть художником

Прежде чем заниматься живописью, ван Гог пробовал свои силы во многих других профессиях. В 1875 году он работал в парижской галерее Boussod et Valadon. Юноше не нравились произведения искусства, которые должен был продавать, и тот не стеснялся откровенно говорить об этом клиентам. Из-за дерзости его и уволили...

В 1876 году ван Гог занял должность учителя в школе для малоимущих учеников. Вскоре бросил работу из-за того, что сочувствовал своим воспитанникам. Далее решил стать пастором, чтобы поддерживать бедных и нуждающихся. К сожалению, его альтруизм и щедрость не компенсировали проблемы с красноречием и нехваткой богословских знаний. Следовательно, 27-летний парень отправился в путешествие по Бельгии, Голландии, Лондону и Франции в поисках своего художественного видения. Тогда же стал писать свои первые картины.

Кто же поддерживал начинающего живописца морально и финансово? Его младший брат Тео ван Гог, продавец картин. В 1886 году эти двое уехали жить в Париж. Там Винсент познакомился с работами художников-импрессионистов и неоимпрессионистов – и начал использовать более светлую, яркую палитру, а также экспериментировать с техникой импасто (нанесение густых красок толстым слоем на отдельную область или всю поверхность картины; при применении данной техники краска образует рельеф).

2. Был слишком бедным, чтобы платить натурщикам

У тогда еще неизвестного и бедного художника ван Гога не было денег, чтобы нанимать моделей или натурщиков. В основном он тратил их на материалы для творчества, алкоголь (вероятно, из отчаяния), сигареты, кофе и хлеб. Как-то даже пожаловался брату, мол, в течение года он ел примерно шесть горячих блюд, а его зубы начали шататься и болеть.

Так что неудивительно, почему Винсент так часто рисовал себя, природу, цветы, родственников, друзей или простых крестьян. Все для финансовой выгоды. Добавим, что иногда художник писал одни картины поверх других, на одном и том же холсте. Тоже ради экономии!

3. За всю жизнь продал только одну картину?

Художественная продуктивность Винсента ван Гога впечатляет. Он за 10 лет (именно столько времени посвятил искусству) создал более 2100 произведений, включая 800+ картин и 1300+ рисунков. В среднем на каждый шедевр тратил 36 часов. Этот результат является свидетельством его непреклонной преданности своему делу, а также желания исследовать и экспериментировать с разными художественными техниками. Работы ван Гога охватывают широкий спектр сюжетов: пейзажи, натюрморты, портреты и автопортреты.

Когда Винсент написал картину "Звездная ночь", подумал, что она посредственного качества. Более того неуверенный в себе художник считал едва ли не все свои произведения искусства неудачными … Мешало ли это продавать их? Долгое время необоснованно считалась единственной приобретенной при жизни художника его работой – "Красные виноградники в Арле". Полотно было приобретено в Брюсселе в 1890 году за 400 франков. Сколько на самом деле было продаж? Точных данных нет. Известно, что, по меньшей мере, 14 работ. Интересный факт: когда ван Гог продал первую свою картину, написал своему брату следующие слова: "Первая овца прошла через мост".

4. Он крутил роман с куртизанкой

Начиная с 1882 года, Винсент на протяжении 18 месяцев жил вместе с бездомной куртизанкой по имени Сиен. Даже хотел жениться на ней! Однако это решение не одобрила его семья, в частности, брат Тео. Во время романтических отношений художник заботился о беременной (не от него) женщине, за что она позировала как натурщица. Когда та родила дочь, назвала ее Винсентой. Позже у пары начались серьезные проблемы с финансами... Сиена вернулась в проституцию – и ван Гог оставил ее жить в своей квартире, а сам ушел навсегда.

5. Имел серьезные проблемы с психическим здоровьем

Эмоциональное состояние ван Гога оказало непосредственное влияние на его творчество. Темные и мрачные оттенки передавали внутреннее беспокойство и душевную боль. Когда же художник был относительно спокойным, его искусство приобретало более яркие и оптимистичные краски...

Винсент страдал височной эпилепсией (известная как синдром Гешвинда), что характеризовалась повторяющимися неспровоцированными приступами. Это не помешало ему овладевать иностранными языками (французским и английским) и читать книги любимых писателей (Эмиля Золя, Виктора Гюго, Чарльза Диккенса и Уильяма Шекспира). О последнем ван Гог писал в письме к Тео: "Боже, какой прекрасный Шекспир. Кто еще такой таинственный, как он?! Его речь похожа на кисть, что дрожит от волнения и экстаза".

Шли годы... Из-за своей противоречивой натуры художник столкнулся с социальной изоляцией от коллег. Итак, длительное употребление абсента и одиночество ухудшили его состояние: он начал страдать от маниакальной депрессии и галлюцинаций.

6. Не отрезал себе все ухо

Вопреки расхожему мнению, ван Гог не отрезал ухо полностью! Подробности этого случая были преувеличены. В 1888 году он арендовал дом в Арли (Франция) в надежде найти сообщество живописцев (и быть меньшим бременем для своего брата)... Инцидент произошел 23 декабря 1888 года. После бурного спора с коллегой-художником Полем Гогеном Винсент в состоянии эмоционального стресса взял нож и отрезал себе часть мочки левого уха. Далее завернул ее в ткань и подарил проститутке по имени Рэйчел, работавшей в соседнем с его домом борделе. После этого чудак был госпитализирован на несколько дней.

7. Стал всемирно известным благодаря жене брата

При жизни ван Гог не сумел достичь коммерческого успеха, и в 37 лет он совершил самоубийство. На следующий день после его смерти, 30 июля 1890 года, состоялась церемония погребения. Тогда же прошла первая "выставка" работ художника. Его родные и друзья повесили у гроба несколько картин.

Прошло 6 месяцев. Не стало и брата ван Гога – Тео (тот умер от сифилиса). Позже вдова Тео, Джо ван Гог-Бонгер, унаследовала большую коллекцию картин, рисунков и писем Винсента. Она решила популяризировать их, выставляя на разных выставках. А в 1914 году женщина опубликовала сборник писем ван Гога, чтобы "рассказать" историю его жизни. Благодаря его усердиям и неутомимому труду о художнике узнали во всем мире.

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