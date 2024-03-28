Пел Сталину и Хрущеву, а женщины из гарема хотели от него ребенка. 7 интересных фактов об оперном певце Дмитрии Гнатюке, чудом выжившем на фронте

"Два кольори мої, два кольори", "Як тебе не любити, Києве мій!", "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю"... Могучий баритон украинского оперного певца, театрального режиссера и педагога Дмитрия Михайловича Гнатюка звучал как в родной Украине, так и во всем мире. Благодаря чувственному исполнению и неисчерпаемой харизме он всегда срывал овации!

Маэстро выступал на сцене чуть ли не до последнего вздоха – до 91 года (его жизнь оборвалась в 2016-м). Он ни на миг не задумывался о том, чтобы отдохнуть на пенсии... Душа желала петь! Мы в материале OBOZ.UA решили по случаю 99-летия со дня рождения Дмитрия Гнатюка рассказать интересные факты из его биографии. О том, как он выступал перед "вождем народов" Иосифом Сталиным, о том, как девушки из гарема хотели "подарить" ему ребенка и не только...

1. Выжил благодаря случайности

В начале Второй мировой войны еще никому неизвестный Дмитрий Михайлович проходил курсы для учителей. Позже мужчина добровольцем отправился на фронт, недалеко от Польши. Там он попал под бомбежку, после которой выжили только единицы. Гнатюк уцелел благодаря тому, что семеро собратьев от взрывной волны упали на него...

"Когда трупы разгребали, кто-то закричал: "Здесь жив один есть! Вытащили меня, контуженого в госпиталь доставили. Я там два с половиной месяца (почти три) пробыл, а потом нас поместили в вагоны – и ночью куда-то повезли" – поделился воспоминаниями артист в интервью изданию "Гордон".

Итак, Дмитрий попал в госпиталь. Позже – в Нижний Тагил (Россия) на танковый завод. Что было дальше? "Произошла мутация голоса: сильное потрясение, страшные взрывы и эта контузия способствовали тому, что запел. К музыке, если честно, меня тянуло всегда. Я ноты читал и партитуру, поэтому хор там организовал – 500 человек", – рассказал Гнатюк о том, как контузия кардинально изменила его жизнь.

На выходных участники хора пели, а по будням тяжело работали. Вскоре начали гастролировать как известные артисты по большим и маленьким городам, а также по селам.

2. Пел Сталину и другим "вождям"

В 1951 году Дмитрий Гнатюк получил образование в Киевской государственной консерватории. На последних курсах его начал брать с собой на концерты известный украинский композитор, дирижер и педагог Григорий Веревка. Одно из выступлений юный артист запомнил на всю жизнь. Речь идет о мероприятии в честь 70-летия диктатора СССР Иосифа Сталина.

1949 год. Москва. Рядом со Сталиным сидели китайский политический лидер Мао Цзэдун, оперный певец Сергей Лемешев и другие знаменитости. "Я был очень испуган. Казалось, что умру от страха... Поражаюсь, как вообще там мог петь. "Дивлюсь я на небо" превратилось из пения в рыдание. Такого не чувствовал больше никогда", – сказал Гнатюк изданию "Высокий замок".

По словам артиста, позже он выступал и перед другими "вождями" – и получил звание народного артиста СССР. Его слушателями были первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, президент СССР Михаил Горбачев и первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий.

Когда маэстро предлагали оставаться работать в России или в других странах – тот отказывался. "Без Украины я не смогу петь" – говорил он. Это было его жизненным кредо!

3. Советская власть обманула его

В послевоенные времена Гнатюк активно гастролировал по городам СССР и за рубежом. Его знали в Египте, Италии, Испании, Франции, Австралии, Канаде, Китае, США, Японии, Португалии, Германии и ряде других стран. И это неудивительно! В репертуаре артиста насчитывалось более 200 произведений национальной и мировой классики, народных песен и романсов. В качестве режиссера-постановщика он создал более 20 опер, в частности "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского (1978), "Князь Игорь" Александра Бородина (1975) и "Золотой обруч" Бориса Лятошинского (1989).

Думаете, тогда у украинского артиста была сладкая и беззаботная жизнь? Не совсем. Одни из гастролей Гнатюка отбили желание работать не покладая рук. В советское время он подписал контракт на выступления в Австралии и Новой Зеландии, согласно условиям которого за два месяца должен был дать 57 концертов. Ему это удалось! Следовательно, артист заработал для СССР полмиллиона долларов, из которых ему пообещали гонорар в размере 50 тысяч долларов. Когда он привез деньги в Москву, получил всего 20 тысяч долларов. Тогда он твердо решил больше беречь свой голос и здоровье – давать не больше шести концертов в месяц.

4. От него сходили с ума женщины одного из гаремов

Когда-то Никита Хрущев очень хотел подружиться с народами Африки... Итак, попросил Дмитрия Гнатюка, певицу Людмилу Зыкину и других звезд уехать на гастроли в 16 стран, в частности в Африку. "Это были три месяца самых тяжелых гастролей, которые я имел в своей жизни. Потому что не было таких площадок и микрофонов, как сейчас, а публики было очень много", – сказал Дмитрий в интервью для BBC. В Мали (Западная Африка) артисты выступили перед больными проказой. Организаторы концерта следили, чтобы зрители не подходили близко к сцене...

После развлекательной программы один вождь из народа туареги пригласил Гнатюка в свой гарем, где было около 150 невероятно красивых женщин. "Они даже хотели со мной родниться и подарить мне ребенка. Но я сказал, что мы только начинаем гастроли, поэтому давайте это оставим на конец гастролей. Хотя до сих пор моя жена Галина очень сожалеет, что я не привез оттуда ребенка ", – не без иронии сказал артист.

5. Одна его песня – почти биографическая, а еще одна – скандальная

Вы точно слышали "Пісню про рушник". Она написана на стихотворение Андрея Малышко, в котором встревоженная мать дарит сыну "рушник" как символ счастливого жизненного пути.

Именно эта композиция стала для Гнатюка особенно близкой... Когда будущему певцу предложили поступить на учебу в консерваторию, что в Киеве, его мать расплакалась. Юноша успокоил ее и заверил, что скоро вернется. Тогда родимая дала ему с собой вышитую рубашку...

Вспомним еще одну из песен, которую исполнял Дмитрий Гнатюк. Речь идет о "Два кольори", автор текста которой – украинский поэт Дмитрий Павлычко. Что с ней "не так"? Обоих украинцев начали обвинять из-за значения композиции, мол, "красный и черный – бандеровские цвета". "Это действительно была чрезвычайная проблема: и меня, и Павлычко вызвали в ЦК партии, говорили, что это бандеровская песня, и что ее нельзя петь. Но жизнь имеет два цвета – и красный, и черный. И когда люди разумно разбирались в этом, то никаких не было вопросов. Вы знаете, я несколько раз пел раньше нашим чиновникам, и спрашивал: ну вот скажите, где здесь цвет чужой партии? Эта песня – романтика", – прокомментировал этот скандал Гнатюк в интервью BBC.

6. Любил заниматься садоводством

И учил этому искусству других. Садоводство было вторым пристрастием Гнатюка после вокала. Об этом свидетельствуют воспоминания его друга – народного артиста Украины Андрея Демиденко. Так, по его словам, Дмитрий, приехав в гости, каждому деревцу пел "Многая літа". И добавил: "Однажды он привез мне в подарок два шведских секатора для подрезки деревьев и раскрыл много секретов о садоводстве. Например, на какую глубину нужно копать ямки для саженцев, как разговаривать с деревцем, чтобы оно плодоносило...".

Еще из интересного: Гнатюк был убежден, что сад умеет быть благодарным. То есть если подержать минуту-две за ветку или ствол, то человек получает заряд бодрости – и его жизнь улучшится.

7. Имел уникальную коллекцию украинской живописи

Дмитрий Гнатюк прославился не только благодаря пению и режиссерству, но и благодаря частной коллекции картин украинских классиков-живописцев конца XIX – начала XX веков. Все стены в трехкомнатной квартире артиста в три ряда были увешаны шедеврами Николая Пимоненко, Сергея Васильковского, Ивана Труша, Николая Сергеева, Константина Крыжицкого, Олексы Новаковского и других художников. "Когда работаешь как вол и когда у тебя по двадцать-тридцать концертов, сумма набегала немаленькая. Поэтому большинство из заработанного там тратил на картины. Кто-то их когда-то вывозил, а я возвращал снова домой", – рассказывал Гнатюк. Он никогда не покупал картины для продажи. Чисто для вдохновения! Со временем часть из них подарил музеям.

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