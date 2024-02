Вы видели их в 'Х-факторе' и 'Голосе страны'. Семь финалистов Нацотбора-2024, ставших известными благодаря популярным шоу

Чтобы стать звездой, нужно "засиять" на телевидении или любой популярной платформе (как вот YouTube или Instagram). Конечно, первые выступления могут быть неуклюжими: без харизмы, убедительного исполнения и зрелищности... Все это можно усовершенствовать потом! Главное – начать. Не побояться заявить о своем таланте публично.

Мы решили узнать, с каких популярных шоу начинался путь участников Нацотбора на Евровидение-2024. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. YAKTAK

Украинский певец в жанре поп и хип-хоп YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) на Нацотборе Евровидения-2024 выступил с зажигательной песней Lalala. 18-летний артист в рейтинговой таблице занял почетное 4-е место.

Когда же Украина узнала о нем? В 2019-м году. Тогда Ярослав принял участие в 5-м сезоне телевизионного шоу "Голос. Діти". Он своим выступлением "развернул" все кресла судей, и попал в команду к певцу и актеру Дзідзьо. Уже тогда юноше "пророчили" великое артистическое будущее... В итоге он занял 2-е место. Что помешало победить? "Я сам был тогда не уверен в себе. Если в предыдущие раунды четко знал, что "давай, ты сможешь", то в финале начал сомневаться... Я сам себе проиграл еще до начала финала", – сказал Ярослав в интервью для ЖВЛ.

К счастью, артист не отчаялся в себе, и вскоре после шоу начал выпускать как сольные треки, так и в дуэте со знаменитостями (например, с Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, DOVI и KOLA).

2. INGRET

Альтернативная певица и автор песен INGRET (настоящее имя – Ингрет Костенко) на Нацотборе Евровидения-2024 запомнилась зрителям своим проникновенным исполнением песни Keeper, выступив на фоне вспышек молнии в небе (результат – 6-е место). К слову, ранее, в 2018-м, девушка уже участвовала в Нацотборе. Она пела композицию Save My Planet, в которой переплелись треп и поп-рок. По результатам голосования жюри и зрителей заняла 7-е место, и не вошла в финал конкурса.

Винничанка начала свой путь к шоу-бизу с участия на фестивале юмора "Ліга сміху", в составе команды "Нічьо так". Далее, в 2015-м, попробовала свои силы на шоу "Х-фактор". Девушка спела песню "Годі говорити про того, кого нема", и получила четыре "да". Она дошла до третьего тренировочного лагеря, а затем ее опередили конкуренты. Прошло два года. Ингрет решила снова прорваться на большую сцену благодаря музыкальному проекту, поэтому приняла участие в шоу "Голос країни". Впоследствии дошла до суперфинала и заняла 2-е место.

3. Jerry Heil

Украинская певица и автор песен Яна Шемаева, она же Jerry Heil, и рэпер alyona alyona стали победителями на Нацотборе Евровидения-2024. Итак, артистки поедут в Мальме (Швеция), чтобы порадовать еврофанов чувственной композицией Teresa & Maria. Напомним, что Яна уже дважды участвовала в нацотборах – в 2020-м и 2022-м. И только сейчас одержала желанную победу!

Сегодня чуть ли не каждая песня Jerry Heil взлетает в музыкальных чартах и трендах YouTube. Параллельно девушка успевает писать песни для других украинских артистов. Что стало стимулом? Она живет музыкой! Ее не останавливают неудачи и жесткая конкуренция в шоу-бизе. Так, в 2018-м будущая звезда приняла участие в кастинге певческого шоу "X-Фактор", где исполнила акапельно попурри из песен Олега Винника. Она получила четыре "да", попала в тренировочный лагерь, а затем покинула шоу после первого испытания. Прошло всего несколько недель, и в интернете появилась ее новая песня – "Кофе". Шаг за шагом... Теперь о юной артистке знает весь мир!

4. MÉLOVIN

Константин Бочаров, более известный как украинский певец, композитор и продюсер MÉLOVIN, трижды принимал участие в Национальном отборе Евровидения. Первый раз – в 2017-м, с композицией Wonder, и по результатам голосования зрителей и жюри занял 3-е место. Во второй раз – в 2018-м. Тогда талантливый артист представил Украину на международном конкурсе Евровидения: исполнил песню Under The Ladder, и занял 17-е место. Скорее всего, вы помните его номер с горящим роялем. В 2024-м году MÉLOVIN выступил на Нацотборе с песней Dreamer. На этот раз он взял 3-е место.

MÉLOVIN, кажется, с самого начала своего творческого пути знал, какая стратегия будет правильной. Речь идет о целеустремленности (кое-где – упрямство), экспериментах с разными стилями музыки и эпатажных образах. Он трижды участвовал в отборах украинского вокального шоу "Х-фактор", но так и не попадал на телевизионные кастинги. Несмотря на неудачи, не сдавался! В 2015-м ему удалось не только попасть в тренировочный лагерь, но и дойти до суперфинала и стать победителем.

5. SKYLERR

Эта участница Нацотбора Евровидения-2024 "вошла в историю" не столько выступлением, сколько решением снять свою кандидатуру с голосования сразу после того, как произошел масштабный сбой в приложении "Дія". Спойлер – организаторы не позволили ей это сделать. Певица и автор песен SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, исполнила танцевальную композицию Time is running, написанную на украинском и английском языках, и по результатам голосования заняла 7-е место.

Напомним, что в 2023-м артистке не удалось попасть в шорт-лист Нацотбора, но она не опустила руки, и в этом году смогла стать финалистом! Также известно, что в целом Валерия участвовала более чем в 50-ти конкурсах и фестивалях. В 14 лет она победила в шоу "Співай як зірка", и выиграла 100 тысяч гривен. А в 15 – приняла участие в 6-м сезоне шоу "Х-фактор". Тогда девушка прошла отборочный тур, попала в тренировочный лагерь, а затем не смогла справиться с нагрузкой и бросила проект. Вскоре вернулась на это же шоу, в 10-м сезоне, однако выйти в финал не смогла.

6. Ziferblat

Украинская музыкальная группа ZIFERBLAT, которую украинцы назвали открытием года и даже сравнивают с культовыми Beatles, на Евровидении-2024 исполнила лирическую песню Place I Call Home, и заняла 2-е место. Этот коллектив состоит из трех участников: солиста Даниила Лещинского, гитариста Валентина Лещинского и барабанщика Федора Ходакова.

Думаете, они относительно недавно "засветились" на большой сцене? Нет! В 2019-м году ребята принимали участие в шоу "Х-фактор", где представили собственную драйвовую композицию "Ночью". Своей энергетикой и уникальным стилем музыки они покорили сердца членов жюри, а вот одержать победу не удалось. В октябре 2022-го они попали в лонглист Нацотбора Евровидения, однако до десятки финалистов не дошли.

7. NAHABA

Группа NAHABA состоит из вокалистки Ольги Нахабы и вокалиста Андрея Науменка. В их творчестве сочетается мягкий женский голос с мужским драйвом и экстрим-вокалом. На Нацотборе Евровидения-2024 дуэт спел песню Glasss, которая ранее попала в скандал из-за якобы плагиата. Это выступление члены жюри и зрители оценили в 6 баллов (10-е место).

Теперь поговорим подробнее о каждом из участников NAHABA. Известно, что Ольга выступает сольно под псевдонимом Vakyolia. Она начала заниматься музыкой в... 2 года. Вскоре получила высшее образование со специализациями хорового дирижера и эстрадной певицы, и с начала полномасштабного вторжения России в Украину катается по странам Европы. Почему? Девушка своими выступлениями на улицах напоминает иностранцам о жестоких реалиях на родной земле.

Как насчет Андрея? Он ранее участвовал в шоу "Голос країни-11": мужчина попал в команду украинской певицы Нади Дорофеевой и смог дойти до четвертьфинала! Во время участия в проекте артист успел продемонстрировать зрителям широкий диапазон голоса и умение скримить. В 2023-м году его судьба изменилась: Андрей вступил в ряды Воздушных сил ВСУ, и теперь служит в 40-й тактической авиационной бригаде "Привиди Києва".

