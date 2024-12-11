Прогноз по бензину сбывается: что сделали с ценой на топливо украинские АЗС

Украинские АЗС не стали менять стоимость бензина А-95. Так, 11 декабря, они продают его в среднем по 55,49 грн/л – как и днем ранее. Что соответствует данному ранее прогнозу.

Видео дня

По нему, отмечается в материале delo.ua, в ближайшие дни не стоит ожидать значительных колебаний цен на АЗС. По словам аналитиков, серьезно повлиять на стоимость бензина смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

Более того, не отразится на розничной стоимости топлива и повышение акцизов с 1 января на бензин – с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Дело в том, что со следующей недели (с 16 декабря) большинство крупных трейдеров начнут активно завозить топливо – чтобы запастись максимальным количеством по нынешнему акцизу.

"На стелах цены снижаться не будут. В то же время сети будут запускать различные акции перед Рождеством и Новым Годом", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Какие цены на бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-57,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Luxwen – 51,99 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Нацбанк ожидает повышения цен на АЗС

В то же время, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

"Первый этап повышения акцизных налогов на топливо отразился прежде всего на ценах на сжиженный газ. В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, формируемые перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. ... Однако значительные запасы топлива будут иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более чем 9% в конце 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на высоком уровне стоимость топлива будет находиться и почти весь 2025 год. Что, признали в Нацбанке, будет дополнительно давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги.

"Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. И в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", – резюмировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в начале осени их насчитывалось 98. Это почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых водителям продают поддельное топливо, – 23%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!