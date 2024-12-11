Во второй раз за время полномасштабной войны Медведева позвали в Пекин (в прошлый раз это было в декабре 2022 года и тогда, в частности, говорили о недопустимости ядерного удара). О чем будут говорить сейчас?

Видео дня

1. Китай, судя по всему, хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ по завершению конфликта (читай соглашений с США по заморозке конфликта).

2. Китай предложит свое видение отношений Китай-РФ (читай контуры противостояния с США)

3. Китай демонстрирует желание завершить конфликт, но это не приоритет на сегодняшний момент.

Из важного для нас: пока Медведев в Китае, вероятность удара Орешником в следующие два дня минимальна. Если это произойдет – это будет означать, что Путин выражает публичное неуважение Пекину.