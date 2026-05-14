63-летняя Деми Мур в полупрозрачном платье с соблазнительным разрезом затмила всех на Каннском кинофестивале. Фото

63-летняя американская актриса Деми Мур подтвердила свой статус иконы стиля, появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля в эффектном образе, что привлекал внимание всех окружающих. Звезда нарядилась в полупрозрачное фиолетовое платье с открытыми плечами от итальянского дома моды Gucci, детали дизайна которого подчеркивали ее изящную фигуру.

Фактурный корсет сделал акцент на талии селебрити, а вот соблазнительный разрез на юбке со шлейфом она удачно использовала, чтобы продемонстрировать стройные ноги. Непревзойденным внешним видом Деми Мур установила действительно высокую модную планку на торжественном мероприятии, поэтому издание Vogue уже назвало ее одной из лучше всего одетых звезд в Каннах.

Яркий образ актриса дополнила трендовыми туфлями на каблуках с острыми носками, массивными бриллиантовыми серьгами от бренда Chopard, а также кольцом. Чтобы добавить аутфиту еще большего гламура, Деми Мур сделала "мокрую" укладку с легкими волнами и подчеркнула внешность нюдовым макияжем.

Что интересно, как рассекретил стилист знаменитости, вдохновением для создания такого эффектного лука стал образ, в котором она вышла на красную дорожку по случаю премьеры фильма "Матрица: Перезагрузка" в 2003 году. Тогда Селебрити одела полупрозрачный топ с открытыми плечами, кстати, также от Gucci, и джинсы-клеш.

Заметим, что в этом году Деми Мур впервые стала членом жюри Каннского кинофестиваля. Вместе с Рут Неггой, Хлоей Чжао, Паком Чхануком и другими коллегами она будет оценивать представленные проекты.

