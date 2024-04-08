58-летняя учительница из Канады простояла в планке более 4 часов и побила мировой рекорд. Фото и видео

Донна-Джин Уайлд – 58-летняя учительница на пенсии из Канады, а с недавних пор еще и мировая рекордсменка. Женщина простояла в планке целых 4 часа 30 минут 11 секунд, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Своим поразительным результатом Донна-Джин обогнала предыдущую рекордсменку Дану Главаку (также из Канады), которая в 2019 году простояла в планке 4 часа 19 минут 55 секунд. О новом рекорде рассказали на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Известно, что 58-летняя Донна-Джин много лет работала учительницей в начальной и средней школе Маграта, а также занимала должность заместителя директора школы до недавнего выхода на пенсию.

12 лет назад она начала заниматься плаванием после того, как упала и сломала запястье, что привело к невозможности бегать или поднимать тяжелые предметы в гипсе.

Впоследствии женщина принялась практиковать и стояние в планке. Она постоянно увеличивала время упражнения и в какой-то момент начала ежедневно стоять в планке по три часа.

Муж спортсменки был главным вдохновителем и инициатором того, чтобы его любимая попыталась побить мировой рекорд. В день Икс он, а также их общие с Донной-Джин дети и внуки, которых у них целых 12 (!), собрались вместе, чтобы подбодрить жену, маму и бабушку.

В конце концов, 58-летняя бывшая учительница побила предыдущий рекорд, простояв в планке на 10 минут больше.

"У меня очень болят локти. Я очень переживала, что потеряю форму, и я думаю, что именно поэтому у меня болели квадрицепсы, потому что я была очень напряженная. Последний час был самым сложным, я просто пыталась сосредоточиться и сохранить форму", – прокомментировала рекордсменка сразу после того, как завоевала первенство.

Комментаторы тем временем с упоением реагируют на результаты пенсионерки. На странице Книги рекордов Гиннеса в сети Х (бывший Twitter) они называют Донну-Джин Уайлд "сверхчеловеком", а также признают, что не смогли бы простоять в планке и пяти минут.

"Если вы когда-нибудь держали планку в течение 5 минут, вы знаете, что это ненормально. Боги теперь ходят среди нас", "Ого! Для меня 5 минут этого просто невыносимы. Поздравляем ее!", "Это необычайный подвиг", "Удивительно... Я едва могу удержать планку в течение 3 минут", "Если вы попробуете это в течение хотя бы трех минут, то поймете, что четыре часа тридцать минут – это очень много времени", "Здесь все пишут о 5 минутах, а я уже на первой минуте буду трястись, чтобы упасть. Поздравляю ее. За этим стоит внеземная сила", – восхищаются интернет-пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что британец Джон Тиннисвуд в возрасте 111 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. Он пережил две мировые войны и даже встречался с королевой Елизаветой. Мужчина, несмотря на значительное число прожитых лет, все еще активно общается, имеет увлечения и утверждает, что чувствует себя на 80.

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