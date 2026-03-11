57-летний сын певицы Шер, который ранее был женщиной, тайно женился. Фото пары

Сын легендарной американской певицы Шер – 57-летний актер и общественный деятель Чез Боно, который сменил пол, – женился на любимой Шаре Блю Метес. Свадебная церемония состоялась 9 марта в Лос-Анджелесе, США, но прошла в относительно закрытом формате.

На праздновании присутствовали лишь самые близкие друзья и семья пары. Среди гостей – и сама Шер, которая приехала поддержать старшего сына в один из самых важных дней его жизни, отмечает Daily Mail.

Свадьба состоялась в одном из бальных залов исторического отеля Hollywood Roosevelt в Голливуде. Для церемонии выбрали классическое оформление: пространство украсили большим количеством красных роз, а алтарь создали в традиционном романтическом стиле. Торжественная часть прошла в камерной атмосфере без большого количества гостей и без масштабной медийной огласки.

57-летний Боно и Метес вместе уже восемь лет. По информации Page Six, их отношения начались в 2017 году. Несмотря на длительный роман, пара долгое время не спешила с официальным оформлением брака и только теперь решила узаконить свои отношения.

Во время церемонии Боно и Метес обменялись брачными обетами перед самыми близкими людьми. После официальной части гости продолжили празднование в том же отеле.

Чез Боно – старший ребенок Шер и покойного музыканта и политика Сонни Боно, с которым певица состояла в браке с 1964 по 1975 год. В прошлом он был известен как Честити Боно. В конце 2000-х Боно начал гендерный переход и позже юридически сменил имя и гендер.

Впоследствии он стал одним из самых известных трансгендерных активистов в США, а также работал в сфере кино и телевидения, появляясь в различных телепроектах и документальных лентах.

Его жена Шара Блю Метес также имеет опыт работы в киноиндустрии. В детстве она снималась в нескольких фильмах и телепроектах, однако впоследствии отошла от актерской карьеры. Сейчас она занимается социальной работой и помогает людям, которые проходят лечение от зависимостей.

79-летняя Шер прибыла на свадьбу, чтобы поддержать сына, и большую часть времени провела рядом с молодоженами и семьей. Артистка появилась на празднике в повседневном образе, который можно просмотреть по ссылкам на источники, – черном спортивном костюме с принтом звезд, блестящих штанах и кроссовках. Вместе с ней на событии был и ее партнер – музыкальный продюсер Александр Эдвардс, с которым певица состоит в отношениях с 2022 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сама Шер также собралась замуж за младшего на 40 лет бойфренда после кризиса в отношениях. Церемонию хотят провести 20 мая – в день 80-летия артистки.

