56-летняя Лорен Санчес озадачила заявлением о рождении ребенка с миллиардером Безосом

Светская дива Лорен Санчес заявила, что готова родить еще одного ребенка от Джеффа Безоса, несмотря на свой возраст. Однако позже оказалось, что супруги миллиардеров не ждут малыша.

56-летняя жена Безоса сделала это заявление в интервью The New York Times, уточнив, что "родила бы ребенка уже завтра". После публикации ее слов представительница Санчес отдельно подчеркнула: пока она не беременна.

В интервью Санчес неоднократно подчеркнула свое положительное отношение к материнству. Она призналась, что любит детей и даже поощряет других не откладывать рождение. По ее словам, она лично не закрывает для себя возможность снова стать матерью.

В то же время уточнение ее команды свидетельствует, что пока речь идет лишь о гипотетической готовности, а не о конкретных планах или подготовке к пополнению в семье.

Санчес также ранее рассказывала, что именно дети стали ключевой частью ее свадьбы с Безосом. Во время церемонии каждый из них произнес речь, и этот момент она назвала самым важным за весь день.

Лорен Санчес и Джефф Безос поженились в июне 2025 года во время громкой церемонии в Венеции. Вместе они воспитывают семерых детей от предыдущих отношений: у Безоса четверо детей от брака с Маккензи Скотт, у Санчес – трое детей от предыдущих партнеров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как один взгляд Лорен Санчес на красной дорожке разбил иллюзии об "идеальном" браке миллиардера Безоса. Вирусное видео с мероприятия зафиксировало смену эмоций женщины во время позирования для фотографов.

