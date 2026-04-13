УкраїнськаУКР
русскийРУС

56-летняя Лорен Санчес озадачила заявлением о рождении ребенка с миллиардером Безосом

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
3,9 т.
Светская дива Лорен Санчес заявила, что готова родить еще одного ребенка от Джеффа Безоса, несмотря на свой возраст. Однако позже оказалось, что супруги миллиардеров не ждут малыша.

Видео дня

56-летняя жена Безоса сделала это заявление в интервью The New York Times, уточнив, что "родила бы ребенка уже завтра". После публикации ее слов представительница Санчес отдельно подчеркнула: пока она не беременна.

В интервью Санчес неоднократно подчеркнула свое положительное отношение к материнству. Она призналась, что любит детей и даже поощряет других не откладывать рождение. По ее словам, она лично не закрывает для себя возможность снова стать матерью.

В то же время уточнение ее команды свидетельствует, что пока речь идет лишь о гипотетической готовности, а не о конкретных планах или подготовке к пополнению в семье.

Санчес также ранее рассказывала, что именно дети стали ключевой частью ее свадьбы с Безосом. Во время церемонии каждый из них произнес речь, и этот момент она назвала самым важным за весь день.

Лорен Санчес и Джефф Безос поженились в июне 2025 года во время громкой церемонии в Венеции. Вместе они воспитывают семерых детей от предыдущих отношений: у Безоса четверо детей от брака с Маккензи Скотт, у Санчес – трое детей от предыдущих партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe