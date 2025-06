Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: как выглядели молодожены на роскошной церемонии в Венеции

Американский миллиардер, основатель компании Amazon Джефф Безос и его возлюбленная, журналистка Лорен Санчес официально связали себя узами брака. В пятницу, 27 июня, пара сыграла роскошную свадьбу в Венеции, куда пригласила около 200 гостей.

Как отмечает People, церемония состоялась на острове Сан-Джорджо-Маджоре под открытым небом, а торжества начались с песни Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love, которую исполнил итальянский артист Маттео Бочелли. Трогательными кадрами с важного дня избранница предпринимателя поделилась на личной странице в Instagram.

Молодожены позировали на камеру с широкими улыбками на лицах, а Джефф Безос нежно обнимал Лорен Санчес за талию. Миллиардер нарядился в стильный черный смокинг с заостренными лацканами на пиджаке, который сочетает с белой рубашкой и бабочкой.

Лорен Санчес шла под венец во впечатляющем образе от Dolce & Gabbana, пишет Vogue. Дизайнеры разработали для журналистки приталенное кружевное платье с высокой горловиной и длинным шлейфом.

Стоит отметить, что изначально пара хотела провести церемонию свадьбы в субботу, 28 июня, однако из-за угрозы протестов несколько изменила свои планы. И все же Лоренс Санчес и Джефф Безос поблагодарили Венецию за гостеприимство, ведь около 80 процентов всех необходимых вещей для празднования они закупили у местных. Кроме того, молодожены просили гостей не дарить им подарков, вместо чего сделать финансовые пожертвования в благотворительные организации итальянского города.

Свидетелями того, как Джефф Безос и Лорен Санчес официально связали себя узами брака стали около 200 человек, 70 из которых – члены семей влюбленных, а остальные – их друзья и известные личности. Среди звездных гостей на мероприятии были: Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти, Сидни Суини, Опра Уинфри, Хейл Кинг, Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Диана фон Фюрстенберг, Том Брэди, Орландо Блум, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Крис Дженнер, Кори Хэмбл, Билл Гейтс и другие.

