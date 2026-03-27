'Развод неизбежен'. Как один взгляд Лорен Санчес на красной дорожке разбил иллюзии об 'идеальном' браке миллиардера Безоса

Миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес привлекли внимание после появления на вечеринке Vanity Fair по случаю "Оскара 2026", где один короткий момент на красной дорожке спровоцировал волну обсуждений в сети. Интернет-пользователи начали анализировать язык тела пары и предполагать проблемы в браке, который длится всего девять месяцев.

Вирусное видео с мероприятия зафиксировало изменение эмоций Санчес во время позирования для фотографов. Как отмечает IB Times, именно этот эпизод стал основанием для громких заявлений о возможном кризисе в отношениях миллиардера и его жены.

На кадрах видно, как Лорен Санчес кладет руку на плечо Джеффа Безоса и сначала смотрит на него с улыбкой. Впрочем, бизнесмен не отвечает взаимностью – он не поворачивается к ней и не устанавливает зрительный контакт. Уже через мгновение выражение лица Санчес меняется: улыбка исчезает, а взгляд становится холоднее, после чего она отворачивается.

Этот момент быстро разошелся по соцсети X и вызвал волну комментариев, которые распространили в Yahoo. Часть пользователей заявила, что такая реакция может свидетельствовать о напряжении в отношениях. В частности, в сообщениях отмечали, что подобный взгляд якобы является признаком разочарования или отдаления между партнерами.

"Каждый, кто разбирается в человеческой психологии, знает: именно так женщина смотрит на мужчину, когда развод неизбежен".

"Надеюсь, у него есть брачный договор".

"Она явно устала от его нежелания налаживать отношения".

"Это взгляд женщины, которая осознает, что он больше не заботится о ней из-за ее нелепых выходок".

"Она думает: "Посмотри на меня, покажи им, что ты меня обожаешь".

"Он отказывается смотреть на нее. Ее взгляд сначала выражает разочарование, затем раздражение, гнев и презрение".

В то же время не все поддержали такие суждения. Часть пользователей призвала не делать поспешных выводов из несколькосекундного видео, предполагая, что реакция Санчес могла быть вызвана посторонними факторами, в частности ситуацией на красной дорожке или присутствием других звезд рядом.

"Я вижу, что это двое влюбленных людей, вы все злые".

"Как по мне, она просто выглядит разочарованной, что Безос не обменялся взглядами в ответ, когда она положила руку ему на плечо".

Отдельно обсуждали и появление актрисы Николь Кидман, которая случайно оказалась в кадре позади пары во время их позирования. Irish Star отмечает, что некоторые пользователи предположили, что именно этот момент мог отвлечь или разозлить Санчес: "Ее раздражало, что Николь Кидман шла позади них. Она показывала мужу, как она раздражена".

Заметим, история отношений Безоса и Санчес изначально сопровождалась повышенным вниманием. Их роман стал публичным в 2019 году на фоне развода бизнесмена с Маккензи Скотт. В 2025 году пара поженилась на масштабной церемонии в Венеции с участием мировых знаменитостей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лорен Санчес требует от брата $190 тысяч после многолетнего скандала в семье: в ответ ее назвали "лгуньей и мошенницей". Этот конфликт начался еще в 2020 году.

