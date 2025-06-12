54-летнего филолога Авраменко заподозрили в побеге из Украины: что его выдало

В сети заподозрили, что 54-летний учитель, литературовед и филолог Александр Авраменко находится за пределами Украины. Дело в том, что ранее популяризатор украинского языка активно вел блог в соцсетях и нередко появлялся в эфирах телевизионных программ, однако теперь почти полностью исчез из информационного пространства.

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В ноябре 2024-го на личной странице в Instagram он опубликовал фрагмент из своего образовательного проекта на телеканале "1+1", после чего долгое время не выходил на связь. Снова напомнить о себе Авраменко решил в мае этого года, правда последний пост не касался его профессиональной деятельности. Учитель обнародовал запись видео с шоу, где прозвучало его имя.

Вероятный побег Александра Авраменко из Украины выдала геолокация его профиля в Instagram. В описании личного аккаунта филолога указано, что он находится в Испании.

Сейчас писатель никак не комментирует предположения о своем выезде за границу, однако в 2024 году отклонял подобные упреки. Тогда Авраменко делился с поклонниками фотографией, где предстал перед камерой на берегу моря. Пользователи сети начали активно писать гневные комментарии вроде: "Ваша страница геолоцирована и указывает Spain уже не первый месяц. Зачем обманывать подписчиков?", "Даже не спрашиваю, как вы выехали". В ответ на это Авраменко отметил, что любит Испанию, однако путешествия мужчинам из Украины за границу запрещены. Кроме того, он призвал всех хейтеров успокоиться. Стоит отметить, что сейчас писатель удалил это сообщение из соцсетей.

На информацию о возможном бегстве популяризатора украинского языка за границу с иронией отреагировал писатель и переводчик Остап Украинец. На личной странице в Facebook он создал публикацию, где разместил скриншот соответствующей новости и написал: "А я-то думал, почему это на круглом столе по вопросам украинского языка не было пана Авраменко. А оно, оказывается, у него уважительная причина".

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