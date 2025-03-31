Актер Дмитрий Ярошенко выехал из Украины и подставил Кондратюка: продюсер раскрыл причину 'бегства' с разрешением Минкульта

Продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как его подвел актер Дмитрий Ярошенко, который во время полномасштабной войны уехал за границу с разрешения Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и больше не вернулся. По словам 63-летнего ведущего, артист играл главную роль в его фильме "В зените", однако решил "убежать" с Родины, так что производство ленты было поставлено на паузу, а шоумен получил лишь 40% финансирования.

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Кондратюк отметил, что актер не вернулся в Украину из-за страха быть мобилизованным. Об этом он рассказал в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".

"В 2021 году мы сняли часть фильма "В зените". Режиссером стал Игорь Стеколенко. Он лет 10 или 15 живет в Германии, поэтому для меня не было новинкой, что после окончания первой части он уехал праздновать Новый год в Берлин. Но во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, у которого 80% экранного времени, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино возродится, не знаю", – пояснил продюсер.

Игорь Кондратюк добавил, что другой причиной приостановки производства фильма стало то, что в 2022 году он отказался от финансирования проекта. По мнению ведущего, сейчас существуют более важные вещи, на которые необходимо тратить государственные деньги.

Что известно о Дмитрии Ярошенко

Дмитрий Ярошенко родился 30 августа 1986 в городе Желтые Воды Днепропетровской области. С довольно юного возраста он заинтересовался актерством, поэтому сначала начал играть в театре, а затем начал карьеру в индустрии кино.

В 2018 году на экраны вышел украинско-американский художественный фильм ужасов режиссера Владимира Тихого "Ворота", где Ярошенко сыграл полицейского. Не менее мощной работой с участием актера стала лента "Джулия Блу", удостоенная премии "Готем". Первую главную роль он получил в проекте "Запретный", где сыграл легендарного поэта Василия Стуса.

Фильм "В зените"

Кинокартина, продюсером и режиссером-постановщиком которой стал Игорь Кондратюк, рассказывает историю молодого хирурга, который впервые в своей практике потерял пациента. Летальный случай произошел по ошибке коллеги врача, однако смертельный инцидент разрушает всю его жизнь. Через три года хирург оказывается в схожих обстоятельствах и получает шанс вернуться к профессии.

Кроме Дмитрия Ярошенко главные роли получили Игорь Аронов, Роман Халаимов, Дмитрий Чернов, Игорь Цишкевич, Ирина Рождественская и Татьяна Рубан.

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