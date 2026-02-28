52-летняя Кейт Мосс ошеломила публику откровенным образом на Неделе моды в Милане: супермодель одела платье с вырезом на спине ниже бедер

Британская супермодель Кейт Мосс оказалась в центре внимания во время показа новой коллекции бренда Gucci в рамках Недели моды в Милане. 52-летняя знаменитость вышла на подиум в эффектном платье, которое на первый взгляд кажется довольно консервативным, пока в поле зрения не попадет задняя часть наряда с глубоким вырезом.

Аутфит с открытой спиной подчеркнул изящную фигуру модели и обнажил стринги, в очередной раз продемонстрировав ее смелость и уверенность. Видео с дефиле селебрити появилось на Instagram-странице журнала The Sunday Times Style.

Кейт Мосс предстала перед публикой в черном мерцающем платье в пол с длинными рукавами и высоким горлом. Образ она дополнила лакированными каблуками с острыми носками, а из аксессуаров выбрала массивные серьги. В руках знаменитость держала небольшой клатч.

Интересного акцента внешнему виду супермодели добавил и макияж. Глаза Кейт Мосс были выделены с помощью темного смоки-айс, а на губы она нанесла нюдовый блеск.

Совершенства аутфиту добавила немного взъерошенная укладка звезды. Модель распустила блондинистые волосы, которые накрутила в несколько хаотичные волны.

