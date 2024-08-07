51-летняя Гайди Клум показала идеальное тело в смелом бикини. Видео

Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум поразила поклонников своим неотразимым видом во время отпуска. 51-летняя знаменитость продемонстрировала идеальное тело в трендовом леопардовом бикини.

Видео дня

Видео в смелом образе звезда поделилась в своем Instagram. Предпринимательница проводит летний отпуск со своим мужем, музыкантом Томом Каулицем.

На опубликованной записи немка похвасталась своим пляжным образом. Она предпочла пятнистый бикини с большим количеством тонких ремешков, которое удачно сочетала с элегантными аксессуарами. Акцентным элементом образа стали изящные солнцезащитные очки.

Под видео Хайди Клум оставила краткий, однако остроумный комментарий о своем будущем загаре в экстравагантном образе: "Время для пляжа... не уверена в этих линиях загара позже".

Во время отдыха на побережье знаменитость часто делится с поклонниками романтическими моментами со своим любимым мужчиной.

Ранее OBOZ.UA писал, что 50-летняя супермодель Гайди Клум появилась на страницах глянца в роскошных образах украинских брендов.

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