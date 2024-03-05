50-летняя супермодель Хайди Клум появилась на страницах глянца в роскошных образах от украинских брендов

Всемирно известная немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум украсила обложку и страницы журнала GLAMOUR Germany. А саму звезду украсили наряды от известных мировых брендов, среди которых два – украинские.

Речь о белом платье-бюстье от украинского бренда ElenaReva, а также нежном и одновременно соблазнительном образе от украинского бренда Bevza. Фотографии обнародовали на Instagram-странице GLAMOUR Germany.

Так, на обложке известного глянца супермодель позирует в платье от ElenaReva. Лаконичная одежда получила гламурное настроение за счет огромных белоснежных крыльев ангела позади Клум.

Что касается платья Bevza, то это также светлый образ в оттенках шампань из легкой ткани, напоминающий шелк. Нетипичное декольте придает наряду интересности и утонченности.

Кроме нежных светлых платьев от украинских дизайнеров, Клум также примеряла соблазнительные темные аутфиты. В частности, чёрное полупрозрачное платье от David Koma.

Рассмотреть спортивную подтянутую фигуру 50-летней супермодели удалось на ее снимках в купальнике, который также шел в тандеме с ангельскими крыльями.

В интервью GLAMOUR Germany Клум отметила: "Люди шутят, что я все еще одеваюсь сексуально в 50. Это и приятно, и неприятно одновременно. Да, мне 50, но я далеко не умерла. Я просто люблю цветные, громкие вещи. Возможно когда-то это изменится, но это тоже будет мое решение".

Еще одним соблазнительным образом стало белое короткое платье от Valentino с виртуозными вырезами-орнаментами.

Отметим, Хайди Клум не в первый раз выбирает украинского производителя. В декабре 2022 года она пришла на премьеру фильма "Аватар: Путь воды" в Лос-Анджелесе в платье от украинского бренда Lever Couture. Экстравагантный, но вместе с тем довольно нежный образ подчеркивал подтянутую фигуру модели. Посмотреть фото можно в нашем материале.

Также OBOZ.UA писал, что Хайди Клум заслуженно получила звание "Королевы Хелооуина". Из года в год она шокирует публику своими забавными, причудливыми, сложными в исполнении или роскошными костюмами. Не разочаровала фанатов звезда и в 2023-м. Она пришла на хеллоуинскую вечеринку в Marquee в Нью-Йорке в костюме павлина. Да-да, именно павлина, и весь вечер знаменитость называла себя "он".

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