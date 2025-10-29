'Капитан Америка' Крис Эванс впервые стал отцом: что известно об избраннице самого сексуального мужчины на планете и какое имя дали ребенку

Исполнитель роли Капитана Америки в киновселенной Marvel Крис Эванс, который в 2022 году получил титул самого сексуального мужчины на планете по версии журнала People, впервые стал отцом. В пятницу, 24 октября, жена знаменитости, португальская актриса Альба Баптиста, родила девочку.

Малыш появился на свет в родном штате артиста – Массачусетс, США. Радостная новость появилась на сайте таблоида TMZ.

Отмечается, что новоиспеченные родители выбрали для своей дочери имя Альма Грейс. Девочка будет носить фамилии обоих родителей – Баптиста-Эванс.

Сейчас Крис Эванс и Альба Баптиста официально не подтверждают пополнение в семье, однако поклонники уже активно поздравляют их в соцсетях, ведь ждали этого важного события длительное время. Дело в том, что летом фан-аккаунт супругов поздравил "Капитана Америку" с Днем отца, а под этим постом папа артистки оставил загадочный комментарий: "Большое спасибо, дорогой Крис. Твоя очередь наступит!". С того момента и начали распространяться слухи, что Альба Баптиста беременна.

Что известно о жене звезды

Альба Баптиста родилась в 1997 году в столице Португалии – Лиссабоне. Ее мама – переводчица, а папа – бразильский инженер. Актерскую карьеру Баптиста начала еще в 16 лет. Тогда она сыграла дебютную роль в короткометражном фильме Симау Каятта "Майами", после чего присоединялась к созданию нескольких успешных португальских сериалов.

В 2020 году на экраны вышел первый англоязычный проект в карьере Альбы Баптисты – сериал от Netflix "Монахиня-воин". В 2022-м она сыграла музу Dior в фильме "Миссис Харрис едет в Париж".

Актриса познакомилась с Крисом Эвансом в Европе. Друзья знаменитостей отмечали, что между ними возникла "любовь с первого взгляда". Знаменитости в течение года всеми силами скрывали отношения, и все же в 2022-м их рассекретили папарацци. С того момента актриса и самый сексуальный мужчина на планете перестали держать роман в тайне, но все же не раскрывают всех деталей личной жизни.

В мае 2023-го появилась информация, что пара планирует сыграть свадьбу. Инсайдеры раскрыли, что для проведения важного мероприятия Крис Эванс и Альба Баптиста выбрали штат Массачусетс, где живут вместе длительное время. 9 сентября 2023 года знаменитости официально узаконили отношения на частной церемонии.

