'Я научился ненавидеть, когда на меня наводят камеры': 5 фильмов, из-за которых актеры прекратили или приостановили кинокарьеру

Разочарование в киноиндустрии – не редкость среди актеров. Причем речь идет как о звездах, работавших в этой сфере много лет, так и о новичках (как правило, это – дети), сыгравших одну-две роли. Одни из них устали от многочисленных интервью и изнурительных графиков, другие – от помпезности на красных дорожках или странных требований режиссеров.

Мы в материале подготовили подборку кинолент, ставших последней каплей для терпения знаменитостей. После завершения съемок те публично заявили о прекращении актерской карьеры.

1. "Энни" (2014) – Кэмерон Диас

Американская актриса, супермодель, писательница и экоактивистка Кэмерон Диас бросила актерскую деятельность после того, как сыграла мисс Ханниган в фильме "Энни" (2014). Каждый раз, идя на съемочную площадку, кинозвезда взвешивала это нелегкое решение, чем поделилась в Goop Podcast: "Я отдала зрителям больше половины своей жизни. Думаю, сейчас могу уделить время себе. Мне действительно нужно было знать, что я смогу позаботиться о себе и семье. Убедиться в том, что я смогу ориентироваться и нести ответственность в сложном взрослом мире. Я хотела снова стать самодостаточной".

Когда Кэмерон бросила киносъемки, выпустила авторскую книгу – The Longevity Book: The Science of Aging, The Biology of Strength, and the Privilege of Time (с англ. – "Книга долголетия: наука о старении, биологических свойствах силы и привилегированности времени"). Кроме того, она инвестировала в стартапы в области здравоохранения и биотехнологии, в частности, Seed Health и Modern Acupuncture, а в 2020 году запустила бренд органических вин Avaline. После продолжительного перерыва Диаз все же вернулась к съемкам. Так, вы сможете увидеть ее в боевике-комедии от Netflix "Снова в деле" (премьера запланирована на январь 2025 года).

2. "Призрачная нить" (2017) – Дэниел Дэй-Льюис

Английский актер Дэниел Дэй-Льюис за всю свою карьеру дважды бросал съемки в кино: первый раз – в 90-е (временно), а второй – в 2017 году (как он думал, окончательно). Так, в конце 90-х он объявил о том, что устал от актерской деятельности, и поселился в Италии, где подрабатывал сапожником. Позже кинорежиссер Мартин Скорсезе, актер Леонардо Ди Каприо и продюсер Харви Вейнстайн убедили его изменить решение и исполнить главную роль в ленте "Банды Нью-Йорка" (2002). К слову, за нее Дэниел был номинирован на "Оскар"!

Несмотря на ошеломляющий успех, актер неохотно брался за новые проекты: после каждых съемок делал перерывы на 4-5 лет. Последней каплей стала лента "Призрачная нить" (2017), где Дэй-Льюис исполнил роль модельера Рейнолдса Вудкока. Для того чтобы игра была убедительной, он смотрел архивные кадры показов мод 1940-х и 50-х годов, изучал жизнь дизайнеров и, что самое главное, научился шить... Когда же увидел результат, вместо ожидаемых радостей почувствовал внутри пустоту.

"В начале съемок мы с Полом (режиссером ленты Полом Томасом Андерсоном. – Ред.) много смеялись... А потом мы перестали смеяться, потому что нас обоих охватило чувство печали. Это нас удивило: мы не поняли, что мы создали. С этим было тяжело жить... Мы выбрали моду, а потом поняли, какого черта мы в себя впустили. Мир моды зацепил меня", – признался Дэниел в интервью журналу W Magazine.

"Я не хотел, чтобы меня снова втянули в какой-то проект. Всю жизнь я говорил о том, что мне следует прекратить играть, и я не знаю, почему в этот раз было иначе, но импульс бросить все укоренился во мне. Это было то, что я должен был сделать", – резюмировал актер.

В октябре 2024 года стало известно, что Дэниел после 7-летнего перерыва вернулся к работе в кино. Так, звезду можно будет увидеть в будущей ленте его родного сына Ронана, которая получила название "Анемона". Об этом сообщает The Guardian. Отец и сын выступили соавторами сценария, где в центре нелегкие отношения между родителями, сыновьями и братьями, а также динамика семейных связей.

3. "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999) – Джейк Ллойд

Американский актер Джек Ллойд снискал мировую славу благодаря роли юного Энакина Скайуокера в культовой ленте "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза". Казалось бы, это отличный старт для 9-летнего мальчика, стремящегося покорить Голливуд. Однако он по завершении съемок решил не возвращаться в киноиндустрию. Почему?

"Слава "Звездных войн" превратила мою жизнь в настоящий ад. Сверстники очень плохо относились ко мне. Они издавали звук светового меча каждый раз, когда видели меня. Это было полное безумие... Я научился ненавидеть, когда на меня наводят камеры", – сказал Джек в одном из интервью. И добавил, что тогда ему приходилось давать около 60 интервью в день. Он так сильно разозлился на фильм, снятый кинорежиссером Джорджем Лукасом, что уничтожил все свои памятные вещи из "Звездных войн".

4. "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971) – Питер Острум

Первой и последней ролью Питера Острума был персонаж Чарли Бакет в мюзикле "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". После выхода картины на экраны на юного актера посыпались многочисленные предложения от режиссеров. Однако он сознательно отказывался... Из-за изнурительных съемок и того, что приходилось частенько быть в центре внимания (на красных дорожках, премьерах в разных городах и интервью), Питер понял, что актерство не является его настоящей страстью. За деньги, заработанные благодаря мюзиклу, мальчик приобрел лошадь. А когда вырос, получил образование в колледже ветеринарной медицины Корнельского университета – и стал известным ветеринаром.

"Вы знаете, мне нравится то, что я сейчас делаю как ветеринар. Быть в киноиндустрии в детстве было тяжело, и я не мог так продолжать... Пойти было правильным решением. Я ни о чем не жалею. Я бы сказал себе маленькому, что все возможности открыты, и когда стучится новый опыт, нужно открывать дверь и проходить", – сказал Питер в интервью Hollywood Chicago.

5. "Сияние" (1980) – Шелли Дюваль

Знаковой работой американской актрисы Шелли Дюваль стала роль Венди Торренс в фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" по роману Стивена Кинга. Помните знаменитый кадр, где она, испуганная, стоит за дверью, в которую воткнут топор? После завершения съемок знаменитость на несколько лет приостановила карьеру (планировала окончательно сменить сферу деятельности, но передумала).

Правда в том, что съемки в "Сиянии" оказали негативное влияние на психическое состояние Шелли. Кубрик постоянно придумывал проделки, которые держали актрису в стрессе и страхе. Он, из-за своей скрупулезности к мельчайшим проявлениям эмоций, искал в поведении Дюваль подлинное отчаяние и истерику. Это физически и эмоционально истощало ее.

"Эта роль требовала от меня плакать по 12 часов в день, пять-шесть дней в неделю в течение девяти месяцев подряд... День за днем доводилось приходить на невыносимую работу. В конце концов, мы знали, что это было с целью улучшения производительности. Никаких обид не было", – сказала Дюваль Роджеру Эберту в 1980 году.

