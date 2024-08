5 культовых фильмов, которые испортила неубедительная игра одного актера

Неважно, главную роль играет актер, второстепенную или эпизодическую. Его ключевая задача – вжиться в образ и максимально погрузить зрителя в сюжет. Нелепая же игра способна испортить впечатление о любом фильме. Даже о том, что получил "Оскар" или, скажем, кинопремию BAFTA.

Мы в материале подготовили подборку культовых лент, которые испортил перформанс одного актера. Проверьте, замечали ли вы это.

1. "Отряд самоубийц" (англ. Suicide Squad; 2016)

После того как австралийский актер Хит Леджер в фильме "Темный рыцарь" (2008) блестяще воплотил роль Джокера, американскому актеру Джареду Лето пришлось изрядно постараться, чтобы в ленте "Отряд самоубийц" показать этого злодея не хуже. Он пытался передать образ криминального авторитета и безумного психопата, однако чрезмерная мимика лица все испортила.

У зрителей, казалось бы, жуткий персонаж довольно часто вызывал смех, а не страх или волнение. Следовательно, Джокер стал раздражительным ключом в сюжете, который мешал ему набирать темп и силу. Джаред Лето в других проектах зарекомендовал себя как замечательный актер, но, к сожалению, в "Отряде самоубийц" перестарался.

2. "Дракула" (англ. Bram Stoker's Dracula; 1992)

Канадский актер Киану Ривз – настоящая звезда боевиков. В то время как жанр драма ему дается куда труднее. Так, в ленте "Дракула" он, будучи в роли клерка Джонатана Харкера, не имел никакой "химии" с Миной Муррей-Харкер, роль которой сыграла американка Вайнона Райдер. Еще Киану неуклюже имитировал английский акцент. Похоже, режиссеру фильма Фрэнсису Форду Капполе следовало бы рассмотреть на эту роль другую знаменитость.

3. "Индиана Джонс и храм судьбы" (англ. Indiana Jones and the Temple of Doom; 1984)

Режиссер Стивен Спилберг однажды сказал, что разочаровался в одной из своих работ: "Я совсем не был доволен лентой "Индиана Джонс и храм судьбы". Это было слишком мрачно и слишком ужасно... Самое большое, что я получил от этого, это то, что я встретил Кейт Кэпшоу (пара сыграла свадьбу в 1991 году, и до сих пор в браке. – Ред.)". Упомянутая актриса была одной из причин провала ленты...

Она сыграла роль певицы Вильгельмины "Вилли" Скотт, у которой закрутился роман с археологом Индианой Джонсом (актер – Харрисон Форд). Ее игра была фальшивой в каждой сцене. Неубедительны были ни страстные эмоции, ни радость, ни удивление или безумный страх. Создавалось впечатление, что Кейт Кэпшоу приобретает свой первый актерский опыт прямо на съемочной площадке.

4. "Крестный отец 3" (англ. The Godfather Part III; 1990)

Самая заметная роль американской актрисы Софии Кармины Копполы – в легендарной ленте "Крестный отец 3". И это не комплимент! Она, при содействии своего папы, режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, сыграла главу благотворительного фонда Марию Карлеоне – и получила "Золотую малину" как худшая новая звезда.

Как отмечает The New York Times, оценки игры Софии варьировались от "безнадежно аматорской" и "не в своей актерской лиге" (The Post) до "гусиной неотесанности" (Time). Девушка выглядела неубедительно на фоне других членов актерского состава (многие из них имели более 10 лет стажа). На этом ее актерская карьера окончилась.

5. "Элвис" (англ. Elvis; 2022)

Роль легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли стала прорывной для американского актера Остина Батлера. Она принесла ему победу в категории "Лучшая мужская роль" на кинопремиях BAFTA и "Золотой глобус". В противоположность ему американский актер Том Хэнкс, несмотря на многолетний опыт съемок в кино, не смог в ленте "Элвис" грамотно воспроизвести характер полковника Тома Паркера (противоречивого и эксцентричного менеджера певца). Его персонаж имел странный акцент и чрезмерную чопорность, а также был пантомимным злодеем с неясными капиталистическими намерениями. Это мешало зрителям максимально углубиться в сюжет.

