48-летняя звезда культовых 'Сумерек' впервые вышла замуж

Американская актриса Элизабет Ризер, наиболее известная публике по роли Эсми Каллен в культовой вампирской киносаге "Сумерки", тайно вышла замуж. Для 48-летней звезды этот брак стал первым.

Актриса решила построить семью с продюсером и композитором Брюсом Гилбертом, с которым жила рядом в районе Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Свой новый статус мужа и жены пара скрывала более полугода, и решила наконец поделиться радостной новостью в эксклюзивном интервью для Vogue.

Актриса и музыкант устроили атмосферную церемонию в Италии еще в августе 2023 года. Событие было тайным, а среди приглашенных – всего три подружки невесты. Пара сначала планировала позвать больше гостей, однако в ходе подготовки поняла, что хочет камерный тихий праздник только для них двоих.

Так, влюбленные отказались от услуг свадебного организатора и устроили себе все самостоятельно. Свадебным фотографом выступил близкий знакомый одной из подружек невесты, актрисы Меган Фергюсон – Шон Коннелл.

К алтарю Ризер шла под звуки мандолины и гитары, а первый танец молодожены исполняла под Cucurrucucu Paloma бразильского певца Каэтано Велозо.

"Это был полный переживания опыт. Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши клятвы. Это изменило все. Я все время старалась не плакать, а потом начинала смеяться. Это было так хорошо, что мы остановились у прохода и устроили импровизированный первый танец. Думаю, это был самый чистый момент счастья в моей жизни", – поделилась актриса.

Конечно, большое внимания привлекает образ невесты. Ризер выбрала полупрозрачный стильный наряд от бренда Danielle Frankel стоимостью 12 500 долларов (488 тысяч гривен).

Удлиненный топ на тонких бретельках подчеркивал хрупкость фигуры, а изящная вышивка из жемчуга и прозрачных блесток создавала роскошный акцент. Юбка миди, также украшенная вышивкой, гармонировала с топом, делая образ единым целым. Отсутствие подложки придавало образу легкости, воздушности и уместной соблазнительности.

Прозрачная лента, одетая как чокер, подчеркивала изящество линии шеи, а белые мюли Manolo Blahnik x Danielle Frankel дополняли образ элегантностью. Простая прическа, макияж и маникюр не перегружали образ, делая акцент на изысканности наряда. Тем временем серьги, подаренные подружками на свадьбу, стали трогательным личным штрихом, а сумка в виде большого жемчужного яйца Simone Rocha придала образу оригинальности и завершенности.

Как рассказала актриса журналистам, она и Брюс проживали в одном районе Лос-Анджелеса в течение восьми лет, однако совсем не общались. В 2017 году судьба решила дать им шанс на встречу. Элизабет пригласила друзей к себе домой, чтобы вместе поиграть с собаками на заднем дворе. В этот же вечер Брюс прогуливался со своим четырехлапым другом по той же улице. Кто-то из друзей актрисы, заметив его, решил пригласить в компанию.

На следующее утро музыкант, очарованный актрисой, попросил у друзей ее номер телефона. С этого дня их отношения начали развиваться. Сейчас звезда с теплотой и юмором вспоминает эту историю, говоря, что они с мужем "всем обязаны своим собакам". Летом 2022 года во время романтического путешествия в Италию композитор сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Завершился этот трогательный момент танцем под неожиданный ритмичный трек Summer Renaissance Бейонсе.

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