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48-летняя звезда культовых "Сумерек" впервые вышла замуж

Анна Кравчук
Шоу Oboz
3 минуты
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48-летняя звезда культовых 'Сумерек' впервые вышла замуж

Американская актриса Элизабет Ризер, наиболее известная публике по роли Эсми Каллен в культовой вампирской киносаге "Сумерки", тайно вышла замуж. Для 48-летней звезды этот брак стал первым.

Актриса решила построить семью с продюсером и композитором Брюсом Гилбертом, с которым жила рядом в районе Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Свой новый статус мужа и жены пара скрывала более полугода, и решила наконец поделиться радостной новостью в эксклюзивном интервью для Vogue.

Актриса и музыкант устроили атмосферную церемонию в Италии еще в августе 2023 года. Событие было тайным, а среди приглашенных – всего три подружки невесты. Пара сначала планировала позвать больше гостей, однако в ходе подготовки поняла, что хочет камерный тихий праздник только для них двоих.

48-летняя звезда культовых "Сумерек" впервые вышла замуж

Так, влюбленные отказались от услуг свадебного организатора и устроили себе все самостоятельно. Свадебным фотографом выступил близкий знакомый одной из подружек невесты, актрисы Меган Фергюсон – Шон Коннелл.

48-летняя звезда культовых "Сумерек" впервые вышла замуж

К алтарю Ризер шла под звуки мандолины и гитары, а первый танец молодожены исполняла под Cucurrucucu Paloma бразильского певца Каэтано Велозо.

"Это был полный переживания опыт. Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши клятвы. Это изменило все. Я все время старалась не плакать, а потом начинала смеяться. Это было так хорошо, что мы остановились у прохода и устроили импровизированный первый танец. Думаю, это был самый чистый момент счастья в моей жизни", – поделилась актриса.

48-летняя звезда культовых "Сумерек" впервые вышла замуж

Конечно, большое внимания привлекает образ невесты. Ризер выбрала полупрозрачный стильный наряд от бренда Danielle Frankel стоимостью 12 500 долларов (488 тысяч гривен).

48-летняя звезда культовых "Сумерек" впервые вышла замуж

Удлиненный топ на тонких бретельках подчеркивал хрупкость фигуры, а изящная вышивка из жемчуга и прозрачных блесток создавала роскошный акцент. Юбка миди, также украшенная вышивкой, гармонировала с топом, делая образ единым целым. Отсутствие подложки придавало образу легкости, воздушности и уместной соблазнительности.

48-летняя звезда культовых "Сумерек" впервые вышла замуж

Прозрачная лента, одетая как чокер, подчеркивала изящество линии шеи, а белые мюли Manolo Blahnik x Danielle Frankel дополняли образ элегантностью. Простая прическа, макияж и маникюр не перегружали образ, делая акцент на изысканности наряда. Тем временем серьги, подаренные подружками на свадьбу, стали трогательным личным штрихом, а сумка в виде большого жемчужного яйца Simone Rocha придала образу оригинальности и завершенности.

48-летняя звезда культовых "Сумерек" впервые вышла замуж

Как рассказала актриса журналистам, она и Брюс проживали в одном районе Лос-Анджелеса в течение восьми лет, однако совсем не общались. В 2017 году судьба решила дать им шанс на встречу. Элизабет пригласила друзей к себе домой, чтобы вместе поиграть с собаками на заднем дворе. В этот же вечер Брюс прогуливался со своим четырехлапым другом по той же улице. Кто-то из друзей актрисы, заметив его, решил пригласить в компанию.

На следующее утро музыкант, очарованный актрисой, попросил у друзей ее номер телефона. С этого дня их отношения начали развиваться. Сейчас звезда с теплотой и юмором вспоминает эту историю, говоря, что они с мужем "всем обязаны своим собакам". Летом 2022 года во время романтического путешествия в Италию композитор сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Завершился этот трогательный момент танцем под неожиданный ритмичный трек Summer Renaissance Бейонсе.

Как писал OBOZ.UA, тем временем звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Папарацци подловили 37-летнего актера с его избранницей-моделью Сьюки Вотергаус во время прогулки с детской коляской. Подробности – в материале.

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