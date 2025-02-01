Звезда сериала 'Эмили в Париже' Лили Коллинз впервые стала мамой и показала фото малыша

35-летняя актриса, звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и ее муж, кинорежиссер Чарли МакДауэлл впервые стали родителями. Семья знаменитостей увеличилась на одного человека благодаря суррогатной матери, которая родила им девочку.

Видео дня

Радостной новостью селебрити поделилась на своей странице в Instagram. Она решила не скрывать от поклонников имя малыша, поэтому рассекретила: дочь назвали Туве Джейн МакДауэлл.

Лили Коллинз поделилась с подписчиками первым кадром новорожденной. Звездные родители выбрали для девочки бежевый наряд и вязаную шапочку с цветами. Рядом с младенцем также можно увидеть белое одеяло, на котором золотыми буквами вышито имя дочери актрисы.

"Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн МакДауэлл. Словами никогда не удастся выразить безграничную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути", – написала знаменитость.

О романтических отношениях между Лили Коллинз и Чарли МакДауэллом стало известно в 2019 году. Тогда звезда сериала "Эмили в Париже" поделилась с фанатами несколькими общими фото с избранником. А уже в сентябре 2020-го пара объявила о помолвке. Кинорежиссер выбрал для своей любимой уникальное кольцо, которое создали под заказ. Знаменитости связали себя узами брака 4 сентября 2021 года.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Иракли Макацария во второй раз стал папой и раскрыл имя малыша.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!