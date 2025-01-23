Пластический хирург назвал 10 самых красивых моделей мира по принципу "золотого сечения". Фото
Пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва назвал 10 самых красивых моделей мира. Определить их доктор смог, воспользовавшись формулой "золотого сечения".
Речь идет о математическом уравнении, которое придумали древние греки. Смысл "золотого сечения" заключается в том, что чем ближе пропорции лица или тела к числу 1,618 (Фи), тем красивее они становятся, передает Daily Mail.
Список возглавила Кейт Мосс, получив наивысший бал. Благодаря симметричным чертам лица, Де Сильва оценил супермодель в 94,14% из 100. По словам пластического хирурга, глаза, брови, нос, губы, подбородок и форма лица 51-летней иконы стиля приближены к древнегреческому представлению о совершенстве.
На втором месте в списке оказалась Синди Кроуфорд, получив 93,87%. Она набрала наивысшие баллы в трех категориях: за подбородок – 99,6%, за положение глаз – 99,4%, а за лоб – 98,6%. "Она бы победила, если бы не плохая оценка за губы – 84%", – сообщил доктор.
Третье и четвертое места разделили 44-летняя Жизель Бундхен и 34-летняя Джордан Данн.
"Джордан Данн – самая красивая из нынешних супермоделей, – сказал Де Сильва. – Она набрала хорошие баллы почти по всем категориям и оказалась в числе лидеров за форму лица – 97,1% и расположение глаз – 97,3%. Ей снизили оценку из-за формы носа – 88,9% и лба – 89%".
Пятерку красавиц замыкает Винни Харлоу, которая набрала 91,03%. Далее в списке следуют Кендалл Дженнер – 91,00%, Лю Вэнь – 90,98%, Кара Делевинь – 89,97%, Эмили Ратаковски – 89,37% и Наоми Кэмпбелл – 89,26%. Последняя оказалась на 10 месте из-за формы подбородка.
"Нос Эмили имеет почти идеальную форму, его оценка составляет 99,56% – это самый высокий показатель в списке, – пояснил доктор. – Ее губы оказались на втором месте – 98,17%, а разочаровали брови – 79% и линия подбородка – 76,8%. Наоми получила вторую по величине оценку за брови – 89,9%, но низкую за подбородок – 80,4%".
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