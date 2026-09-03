42-летняя дочь Брижит Макрон пошла по стопам мамы и завела роман со студентом, который младше её на 20 лет: поразительная история любви

42-летняя адвокат Тифен Озьер, дочь первой леди Франции Брижит Макрон, подтвердила отношения с 22-летним Антуаном Лекомтом. Разница в возрасте между влюбленными составляет 20 лет, из-за чего эту историю в западных медиа уже сравнивают с браком самой Брижит Макрон с президентом Эммануэлем Макроном, который моложе своей жены на 24 года.

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О новом романе Тифен Озьер стало известно после того, как она опубликовала в Instagram видео с Антуаном Лекомтом во время совместной поездки в Амстердам.

По данным The Telegraph и La Montagne, пара познакомилась на курорте Ле-Туке-Пари-Пляж во Франции, где мужчина работает инструктором по кайтсерфингу. Он также учится в бизнес-школе Neoma и является основателем собственного бренда Mission Kiteboarding, который занимается производством снаряжения для кайтсерфинга.

Тифен Озьер, в свою очередь, является адвокатом и возглавляет собственную юридическую фирму Challenges Avocat. По данным источников, влюбленных объединила любовь к региону, где они познакомились, к путешествиям, острым ощущениям и предпринимательству.

"Это было сразу очевидно между ними", – рассказал собеседник французскому изданию Gala.

По информации французских медиа, Тифен Озье серьезно относится к этим отношениям. Она уже познакомила избранника с детьми Брижит Макрон от ее первого брака – Элизой и Орелье. Отмечается, что ранее в своих романтических отношениях адвокат не делала такого шага.

Ожидается, что в ближайшее время состоится знакомство 22-летнего Антуана Лекомта с родителями. Более того, первая леди Франции якобы положительно относится к новому избраннику дочери, ведь для нее самое главное – ее счастье.

В то же время новый роман Тифен Озьер имеет заметное сходство с любовной историей ее матери. Брижит Макрон сейчас 73 года, а ее муж, президент Франции Эммануэль Макрон, моложе ее на 24 года.

Брижит познакомилась со своим будущим мужем, когда он был 15-летним школьником, а она – его учительницей в лицее. Макрон посещал театральный кружок, которым руководила Брижит, и именно совместная работа над постановкой сблизила их.

На тот момент Брижит была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером и воспитывала троих детей. Родители Эммануэля, узнав о его близости с учительницей, отправили сына продолжать учебу в Париж.

Однако будущие супруги не прекратили общение. Макрон впоследствии пообещал Брижит, что вернется и женится на ней. В 2007 году они официально стали мужем и женой.

Разница в возрасте между ними на протяжении многих лет неоднократно становилась поводом для обсуждений. Сам Эммануэль Макрон отвечал на критику, подчеркивая, что если бы он был старше своей жены, общество не уделяло бы этому такого внимания.

"Если бы я был на 20 лет старше своей жены, никто бы и на секунду не усомнился, что мы не можем быть вместе на законных основаниях. А поскольку она на 20 лет старше меня, многие говорят: "Эти отношения не могут быть устойчивыми, это невозможно", – заявлял французский президент.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эммануэль Макрон получил пощечину из-за "романа" с иранской звездой, которая моложе его жены на 30 лет. В то же время окружение первой леди уже категорически опровергло эти заявления.

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