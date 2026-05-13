Макрон получил пощечину из-за 'романа' с иранской звездой, младше его жены на 30 лет: как выглядит 'любовница' и что говорит первая леди

Президент Франции Эммануэль Макрон снова стал "звездой" обсуждений из-за скандального видео с "пощечиной" от жены Брижит Макрон, которое в прошлом году сняли во время официального визита во Вьетнам. Теперь французские медиа связывают тот инцидент с якобы "платоническим романом" лидера с иранской актрисой Голшифте Фарахани, которая моложе первой леди Франции на 30 лет.

Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на новую книгу журналиста Флориана Тардифа "(Почти) идеальная пара". В то же время окружение Брижит Макрон уже категорически опровергло эти заявления.

Скандал вспыхнул после того, как журналист обнародовал собственную версию громкого эпизода, который произошел в мае 2025 года. Тогда после прибытия президентского самолета в Ханой камеры зафиксировали момент, когда Брижит Макрон резко коснулась лица мужчины рукой. В сети этот жест сразу окрестили "пощечиной".

Сначала в Елисейском дворце даже предполагали, что видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта, однако позже подлинность кадров подтвердили. После этого представители Макрона заявили, что между супругами не было конфликта, а ситуацию назвали "шуточным дразнением".

Однако в новой книге Тардиф утверждает, что напряжение между супругами могло возникнуть из-за переписки президента Франции с иранской актрисой Голшифте Фарахани. По словам автора, Макрон якобы поддерживал с ней "платонические отношения".

"Это то, что мне неоднократно говорили их близкие", – заявил журналист в эфире RTL. По его словам, в сообщениях между Макроном и Фарахани были комплименты вроде: "Я считаю вас очень красивой".

Впрочем, окружение первой леди категорически отрицает эту версию и отметило, что первая леди "никогда не проверяет телефон своего мужа".

"Брижит Макрон категорически опровергла эту информацию непосредственно автору еще 5 марта, уточнив, что она никогда не смотрит в мобильный телефон своего мужа", – заявили представители президентской четы.

Кто такая Голшифте Фарахани

Голшифте Фарахани – иранская актриса театра и кино. Свою карьеру она начала еще в детстве – на сцену вышла в шесть лет, а уже в 14 дебютировала в кино и сразу получила награду Тегеранского кинофестиваля "Фаджр". За годы карьеры актриса сыграла более чем в 50 фильмах и стала одной из самых известных иранских кинозвезд в мире.

Помимо актерской деятельности, Фарахани также известна как активистка природоохранного движения. Для сравнения, Брижит Макрон родилась в 1953 году и сейчас ей 73 года, тогда как Голшифте Фарахани – 42. Разница между ними составляет более 30 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперт по языку тела раскрыла "тайну" отношений президентской пары после инцидента с "пощечиной". Сам Макрон поспешил объяснить, что инцидент – лишь "игра" между супругами. Он заверил, что ссор не было, а журналисты "преувеличивают обычное супружеское взаимодействие", превращая его в "геополитическую катастрофу".

