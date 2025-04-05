'Я вернусь и женюсь на тебе': какую клятву Макрон давал своей учительнице Бриджит и почему их роман поразил всех. Фото

Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции, получив пост в 39 лет. Он стал первым, кто привел в Елисейский дворец первую леди, которая была на 24 года старше его.

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Их история – это путешествие нетипичной пары, привлекшей внимание и вызвавшей много обсуждений. И о ней рассказывает OBOZ.UA.

В 1990-х годах, когда Эммануэль был лишь 15-летним старшеклассником, он познакомился с Бриджитом Озьером. Она была преподавательницей французского и латыни в иезуитской гимназии La Providence в Амьене. В это время Бриджит имела 39 лет и была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером, из у них было трое детей.

Эммануэль, ученик старших классов, участвовал в театральной мастерской, которую вела Бриджит. Однажды он появился в костюме пугающей в пьесе "La Comédie du Langage", и это стало началом их необычной дружбы. Бриджит была очарована его талантом на сцене и его способностью держаться перед публикой.

Бриджит и Эммануэль становятся еще более близкими, когда решают адаптировать пьесу Эдуардо де Филиппо и поставить ее вместе. Это сотрудничество длится месяцами.

"Мы оба были неразлучны, несмотря на все препятствия", – писал он в своей книге "Революция".

Это была история любви, напоминавшая комедию Мольера: двое влюбленных, исполненных надежды и желания быть вместе, стремились преодолеть все трудности.

Оба они уроженцы столицы Пикардии и выросли в престижных семьях: Бриджит – в буржуазной семье, а родители Эммануэля Макрона были врачами. После развода Бриджит с мужем Андре-Луи, 16-летний Эммануэль сделал предложение ей в любви, пообещав вернуться и жениться на ней. Это явилось знаменательным моментом их жизни. Как он признается, тогда он был "влюблен, как герой Стендаля", и в своей юности верил в силу своего обещания.

Он был не похож на других: всегда с учителями, всегда с кучей книг. Он был подростком, но с ним было легко общаться даже взрослым. "У него были равные отношения со всеми взрослыми", – вспоминает Бриджит Макрон в документальном фильме Пьера Юреля о ее муже.

Мадам Озьер, увлеченная литературой и мечтая о писательстве, занималась с этим одаренным учеником. Она убедила его принять участие в конкурсе по французскому языку и зарегистрировала конкурс красноречия, организованный Ротари-клубом. Он выиграл оба.

Однако родители Эммануэля Макрона положили конец этому только начинавшемуся роману. Они решили, что он должен уехать в Париж, чтобы продолжить учебу. Отъезд ускорила волна слухов: его часто видели возле дома Озьера. В маленьком провинциальном городке это стало слишком заметно. Сплетни дошли до Андре-Луи Озьера, и пара развелась. 16-летний Эммануэль решает скрыться.

Перед этим он признается в любви своей учительнице драматического искусства.

"Ты не избавишься от меня, я вернусь и женюсь на тебе!" – сказал он Бриджит.

Их любовная связь оставалась тайной до того дня, когда молодой выпускник ENA решил представить свою партнершу друзьям на свадьбе внука Симоны Вейль. Разница в возрасте между двумя влюбленными вызвала переполох среди будущих высокопоставленных госслужащих.

Чтобы заглушить сарказм, Эммануэль Макрон решил официально оформить свой союз в 2007 году, устроив свадьбу в Ле Туку, морском курорте в Па-де-Кале, где расположена вилла семьи Тронье.

Важным моментом стало и то, что Эммануэль обратился к детям Бриджит с просьбой о ее руке и сердце.

Их союз не был обычным: Бриджит активно поддерживала мужчину на всех этапах его карьеры, хотя и не занимала официальную политическую должность. Во время его политической карьеры она стала его величайшим поклонником, помогая ему как советчик. Она даже занимала активную роль в его политическом движении En Marche! хотя самостоятельно не выступала на публике. Бриджит всегда была рядом, оказывая ему советы и поддержку.

Их любовь стала образцом для многих, и их связь только укрепилась с годами. Бриджит не только стала важной фигурой для Макрона, но и для французов, постепенно воспринявших ее как неотъемлемую часть его политической и личной жизни.

В 2017 году, когда Эммануэль стал президентом, Бриджит не смогла уйти от внимания СМИ. Их отношения оставались в центре внимания, и даже жестокие шутки не смогли повлиять на их союз. Она всегда оставалась тем человеком, который поддерживал его и дарил ему силы для борьбы за свое место в истории Франции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон может стать ключевым представителем Европейского Союза на возможных переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. В некоторых странах, входящих в так называемую коалицию желающих, считают, что именно европейский лидер должен взять на себя координацию контактов с Россией.

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