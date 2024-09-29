41-летняя принцесса Греции Феодора вышла замуж за американца: свадьбу откладывали дважды. Фото

Принцесса Греции и Дании Феодора в субботу, 28 сентября, вышла замуж за американского адвоката Мэтью Кумара после того, как дважды откладывала свадьбу. Влюбленные начали свои отношения еще в 2016 году, а вступить в брак планировали в 2020-м. Но пандемия заставила отменить праздник.

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Через 8 лет в статусе парня и девушки пара все же смогла официально закрепить свой брак и провести церемонию в кафедральном соборе в Афинах, Греция, где ровно 60 лет назад венчались родители невесты – король Константин II и Анна-Мария Датская. Как пишет People, 41-летняя греческо-датская принцесса Феодора объявила о помолвке с адвокатом из Лос-Анджелеса в ноябре 2018 года.

Их свадьба откладывалась дважды. Сначала в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Суженые сменили дату на начало лета 2023 года, но из-за смерти отца Феодоры в возрасте 82 лет ее тоже пришлось отложить.

"Желание пары провести свадьбу в Афинах отражает их любовь к Греции, крепкие связи, которые они поддерживают со страной, и их желание поделиться греческой культурой, гостеприимством и самобытностью со своими гостями", – говорится в объявлении о свадьбе принцессы Теодоры и Мэтью Кумара.

Во время церемонии невесту к алтарю отводил не отец, как это принято делать, а ее старший брат, кронпринц Павел.

Принцесса Феодора имела роскошное пышное свадебное платье с открытыми плечами. На белом наряде мерцала бисерная вышивка белого цвета. Свой образ принцесса готовила еще с 2020 года, а платье для нее создала греческий дизайнер Селия Критариоти, сотрудничающая с Бейонсе, Николь Кидман и Тейлор Свифт.

Daily Mail отмечает, что Феодора на голову надела диадему от Cartier. Это украшение, включающее бриллианты и платину, было вдохновлено лавровым венком.

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