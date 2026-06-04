41-летний Иракли Макацария стал многодетным отцом: бывший "Холостяк" показал первое фото новорожденной дочери и раскрыл ее имя
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Семья главного героя шестого сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария стала больше на одного человека. Жена 41-летнего бизнесмена Лиза Чичуа родила от него третьего ребенка. Супруги стали родителями девочки
Радостной новостью пара поделилась в совместном посте в социальной сети Instagram. Новоиспеченные родители обнародовали первую фотографию новорожденной дочери и уже раскрыли ее имя.
"Кето Макацария – добро пожаловать!", – указано в описании под фото.
Отдельно в stories Иракли Макацария показал, как родные поздравляли его с рождением дочери. Когда бизнесмен вышел из роддома на улицу, его близкие люди сразу начали радостно выкрикивать и обнимать новоиспеченного отца.
Не удержались от теплых слов и пользователи сети. Юзеры поздравили супругов с пополнением и пожелали новорожденной счастливой судьбы:
"Поздравляем с рождением маленькой принцессы".
"Иракли, поздравляем. Здоровья малышке и счастливого детства".
"Поздравляем! Пусть будет счастливой дочкой счастливых родителей!"
"Невероятная красота и радость! Божьей милости".
Напомним, что Иракли Макацария связал себя узами брака с младшей на 17 лет Лизой Чичуа 23 июля 2022-го. Влюбленные устроили пышную свадьбу в столице Грузии – Тбилиси.
2 июня 2023 года Иракли Макацария и Лиза Чичуа впервые стали родителями. Супруга бывшего "Холостяка" родила мальчика, которого пара назвала Гиорги. Второй совместный ребенок пары появился на свет в конце января 2025-го. Макацария и Чичуа стали родителями дочери Нины.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что один из самых популярных учителей Украины Руслан Цыганков впервые стал отцом и показал фото малыша.
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