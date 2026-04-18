Один из самых популярных учителей Украины Руслан Цыганков впервые стал отцом и показал фото малыша

Звездный учитель физики и информатики Руслан Цыганков сообщил о пополнении в семье. 16 апреля жена педагога Екатерина родила мальчика.

Видео дня

Радостной новостью он поделился на личной странице в Threads. Цыганков показал трогательное фото из роддома, где можно увидеть, как малыш спокойно отдыхает, прижавшись к маме.

"16.04.2026 на свет появился еще один украинец, Орест Русланович. Спасибо тебе, любимая", – написал один из самых популярных учителей Украины.

Подписчики Руслана Цыганкова мгновенно начали поздравлять его и любимую с рождением первенца. Многие юзеры желали мальчику крепкого здоровья, а новоиспеченной маме скорейшего восстановления, тогда как другие не удержались от шуток о влиянии профессии звездного учителя на воспитание сына.

"Этот мальчик будет знать все стихи и никогда не пропустит первый урок. Поздравления!".

"Теперь действительно можно всем говорить, что Руслан Игоревич – батя! Мои поздравления!".

"Искренние поздравления! Желаю жене скорейшего восстановления, а маленькому счастливой жизни".

"Чтобы когда начнет говорить этот парень, не знал, что такое война, чтобы она закончилась".

"Пусть растет крепким казаком".

Напомним, что Руслан Цыганков познакомился со своей возлюбленной Екатериной во время записи совместной рекламы. Рабочие отношения быстро переросли в романтические чувства, поэтому в конце 2025 года пара связала себя узами брака. Как отмечал учитель, они с избранницей не устраивали пышной свадьбы, а просто тихо расписались. Предложение руки и сердца Цыганков сделал любимой тоже без лишнего пафоса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!