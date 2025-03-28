30-летняя жена Виктора Павлика сделала еще одну пластическую операцию на лице и показала реакцию мужа

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, отважилась на кардинальное изменение в своей внешности. 30-летняя блогер сделала еще одну пластическую операцию на лице, а именно ментопластику – хирургическую процедуру по коррекции формы и размера подбородка.

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Об этом избранница исполнителя рассказала на личной странице в Instagram. Екатерина Репяхова призналась, что уже долгое время мечтала об этой операции.

"Со мной все хорошо, друзья. Но пока не разговариваю, не чувствую нижнюю губу. Ментопластика – еще одна мечта осуществлена", – написала блогер.

Как отметила Екатерина Репяхова, она уже несколько раз меняла форму своего подбородка с помощью филлеров, однако эффект от инъекций был кратковременным. Поскольку инфлюэнсер хотела навсегда решить проблему, решилась на хирургическое вмешательство. В настоящее время блогер проходит период реабилитации.

На изменения во внешности жены уже отреагировал и Виктор Павлик. Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками фрагментом личной переписки с любимым, где он поинтересовался: "Когда ты уже выложишь в stories те свои бинты?"

Напомним, в 2023 году блогер сделала ринопластику, операцию по исправлению формы носа. Тогда она признавалась, что после хирургического вмешательства плакала от счастья, ведь смогла реализовать давнюю мечту. Однако радость любимой не разделял Виктор Павлик. По словам Репяховой, артист был категорически против операции и даже говорил, что не приедет к избраннице, если она решится на процедуру. Однако, в конце концов, поддержал любимую. Ринопластика обошлась инфлюэнсеру в 3520 евро. Тогда же она впервые и подкорректировала форму подбородка с помощью липофилинга.

После проведения операции пользователи сети начали сравнивать Екатерину Репейную с Тиной Кароль. Обе женщины обладают белыми волосами, стройными фигурами, а после косметологической процедуры еще и схожими чертами лица. Кстати, через год после ринопластики пластический хирург блогера показал, как она выглядела до и после операции.

На этом изменения во внешности супруги Виктора Павлика не закончились. В январе 2025 года она воспользовалась услугами косметолога и подкорректировала форму губ. Врач уколола Репяховой 0,6 миллилитров филера. Таким изменением в лице блогер поразила звездного мужа.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что MamaRika увеличила губы и показала реакцию мужа.

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