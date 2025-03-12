MamaRika увеличила губы и показала реакцию мужа. Фото до и после

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная под сценическим псевдонимом MamaRika, решила изменить свою внешность. 35-летняя артистка обратилась за услугами к врачу-косметологу, чтобы увеличить губы.

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Кадрами с результатом процедуры исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Она отметила, что некоторое время не выходила на связь в соцсетях, ведь хотела, чтобы раны после косметологического вмешательства полностью зажили.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что на губах MamaRika до сих пор остались синяки после уколов, однако отечность почти полностью исчезла.

"Немножко исчезла. Заживали губы, до сих пор заживают. Мало того, что исчезла, чтобы зажили раны, так еще и мучают магнитные бури, я реально думала, что не выживу", – поделилась знаменитость.

Показала MamaRika и реакцию своего супруга, юмориста Сергея Середы на изменения во внешности. 35-летний шоумен признался, что ему нравилась артистка как до процедуры, так и после нее.

Похоже, что и сама исполнительница наслаждается результатом увеличения губ. Одну из фотографий MamaRika подписала: "Я в кайфе".

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