Почему молодую жену Виктора Павлика вдруг начали сравнивать с Тиной Кароль и как выглядела Екатерина Репяхова до пластики. Фото

29-летний блогер и концертный директор Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика показала свое лицо через год после пластической операции. Она меняла форму носа, чтобы добиться желаемого профиля.

Свежими кадрами звезда соцсетей и бизнеследи поделилась в Instagram. Примечательно, что в комментариях ее сравнили с исполнительницей Тиной Кароль.

Обе знаменитости имеют белокурые волосы и стройную фигуру, однако, очевидно, теперь еще и некоторые черты лица у них стали похожими.

"На втором фото как Тина Кароль", "Так это круто – походить на такую звезду", "Глаз не оторвать", "Красавица", – написали в комментариях подписчики Екатерины Репяховой.

Пластический хирург по этому поводу поделился коллажем, где ярко видны все изменения во внешности супруги Виктора Павлика. До операции она имела прямой нос, а после вмешательства – вздернутый.

В марте прошлого года Репяхова поделилась, что сделала классическую ринопластику, за которую отдала 3520 евро (около 150 тысяч гривен).

Кстати, тогда блогер решилась не только на смену формы носа, но и на липофилинг подбородка (коррекцию формы). Как видно на фото, эффект сохранился и продолжает радовать молодую маму.

Ранее OBOZ.UA писал, что семья Павлика попала в скандал из-за видео, на котором певец катает жену по закрытому для обычного транспорта Южному мосту в Киеве. Позже Екатерина Репяхова оправдалась за пост, но у них уже отобрали пропуск.

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