Почему молодую жену Виктора Павлика вдруг начали сравнивать с Тиной Кароль и как выглядела Екатерина Репяхова до пластики. Фото
29-летний блогер и концертный директор Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика показала свое лицо через год после пластической операции. Она меняла форму носа, чтобы добиться желаемого профиля.
Свежими кадрами звезда соцсетей и бизнеследи поделилась в Instagram. Примечательно, что в комментариях ее сравнили с исполнительницей Тиной Кароль.
Обе знаменитости имеют белокурые волосы и стройную фигуру, однако, очевидно, теперь еще и некоторые черты лица у них стали похожими.
"На втором фото как Тина Кароль", "Так это круто – походить на такую звезду", "Глаз не оторвать", "Красавица", – написали в комментариях подписчики Екатерины Репяховой.
Пластический хирург по этому поводу поделился коллажем, где ярко видны все изменения во внешности супруги Виктора Павлика. До операции она имела прямой нос, а после вмешательства – вздернутый.
В марте прошлого года Репяхова поделилась, что сделала классическую ринопластику, за которую отдала 3520 евро (около 150 тысяч гривен).
Кстати, тогда блогер решилась не только на смену формы носа, но и на липофилинг подбородка (коррекцию формы). Как видно на фото, эффект сохранился и продолжает радовать молодую маму.
Ранее OBOZ.UA писал, что семья Павлика попала в скандал из-за видео, на котором певец катает жену по закрытому для обычного транспорта Южному мосту в Киеве. Позже Екатерина Репяхова оправдалась за пост, но у них уже отобрали пропуск.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!