Жена иногда зарабатывает больше: комик Роман Грищук, который стал нардепом, рассекретил свой заработок и расходы на месяц

Бывший актер юмористической студии "Мамахохотала" Роман Грищук рассекретил заработную плату, которую получает на должности члена комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. По словам политика, сумма доходов украинских народных депутатов варьируется от 45 до 60 тысяч гривен в месяц.

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Он признался, что этих денег недостаточно для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь семьи, однако ситуацию значительно улучшают заработки его жены. Об этом политик рассказал в проекте "33 запитання".

"У депутата (зарплата. – Ред.) от 45 до 60 тыс. грн, в зависимости от того, это председатель комитета, подкомитета, есть ли у тебя научная степень. Также 7,5 идет на компенсацию проезда, и еще там на выполнение депутатских полномочий – это для поддержки деятельности", – поделился нардеп.

Как отметил Роман Грищук, если бы его жена, актриса Анна Гресь не имела собственного бизнеса, было бы достаточно тяжело полностью закрывать базовые потребности. По словам политика, бывают месяцы, когда избранница имеет значительно большие доходы, чем он, и это помогает "держать семью в куче". В частности, он добавил: не может точно сказать, сколько тратит каждый месяц, ведь эта сумма постоянно меняется.

"Не считали. У нас аренда квартиры 15 тысяч, плюс 5 или 6 коммунальные услуги. И садик, ведь ребенок ходит в частный, потому что рядом не было мест в том государственном коммунальном, в который мы хотели", – рассказал бывший комик.

Роман Грищук основал студию "Мамахохотала" в 2012 году и стал известен благодаря юмористическим проектам, в частности "Як гартувався стайл", "Маслюки" та "Нова поліція", где был ведущим. В 2019-м журнал Forbes признал его одним из тридцати украинцев, добившихся значительного успеха до 30 лет. В том же году Грищук прошел в Верховную Раду IX созыва как народный депутат.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что юморист-нардеп Роман Грищук раскрыл, как относится к артистам, которые идут в Верховную Раду.

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