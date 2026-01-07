27-летний украинский певец устроился работать в школе и объяснил свое решение

27-летний украинский певец BRYKULETS (Иван Ищенко), известный хитами "Посилать", "Ліза", "Перестань", устроился работать в школе. По словам музыканта, работа с детьми для него не является случайным экспериментом

Артист объяснил в комментарии "Люкс ФМ", почему решил совместить музыкальную карьеру с преподаванием и чем именно занимается с учениками. Он имеет соответствующее образование и осознанно пошел в школьную среду, чтобы передавать подросткам практический опыт создания музыки и находить для себя вдохновение в общении с молодым поколением.

Для Ищенко это опыт, который можно выразить в музыке, и именно такую установку он дает детям: "Советую просто не врать, а жить интересной жизнью. Ничего не придумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось, чувствовать и не стесняться".

BRYKULETS рассказал, что преподает в классах с восьмого по одиннадцатый и учит детей писать песни. Артист признается, что именно ученики часто становятся для него источником новых идей.

"Я люблю детей и, в принципе, по образованию я преподаватель. А дети всегда приносят что-то новое и от них можно брать вдохновение. Они молодые, они нормальные, они ненормальные. Они ничего не боятся и я хочу, чтобы они ничего не боялись", – поделился артист.

Говоря о стиле преподавания, музыкант отметил, что не придерживается жесткой иерархии учитель-ученик. По его словам, он строит общение с детьми на равных и не позиционирует себя как строгого преподавателя.

"Я не строгий учитель. Я с ними на уровне, более-менее. Никакой субординации у нас не существует", – объяснил BRYKULETS.

Артист не скрывает, что дети активно реагируют на его присутствие в школе. Особенно это заметно среди младших классов, которые ждут его под кабинетами, просят сфотографироваться, автографы или снять совместные видео.

Отметим, BRYKULETS – украинский певец, который начал музыкальную карьеру еще в 2017 году, но широкая аудитория его начала слушали только в 2024–2025 годах. Его песни на стриминговых платформах собирают миллионы прослушиваний. В 2025 году участвовал в Национальном отборе на Евровидение, но не попал в шорт-лист.

