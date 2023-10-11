23-летняя блогерша из Дубая показала свою роскошную жизнь за миллион долларов в неделю: 7 тысяч уходит только на шоколад

23-летняя блогерша Линда Андраде, проживающая в Дубае вместе с 27-летним мужем, тратит на свой досуг, покупки и отдых миллионы долларов в неделю. Инфлюэнсерша, муж которой – мультимиллионер, не жалеет даже тысячи долларов на сладости.

Линда Андраде стала популярной благодаря роликам, где рассказывает о расходах на себя и инсайдах из жизни избранницы богача. На TikTok звезду подписаны более 700 тысяч человек, а ее ролики смотрят миллионы пользователей.

В очередном видео, посвященном неделе жизни в Дубае, блогерша рассказала, что потратила почти полтора миллиона долларов на массивные драгоценности с бриллиантами.

Видео дня

356 тысяч долларов, по словам Линды Андраде, она оставила в брендовых магазинах, отправившись на привычный шопинг. На этот раз инфлюэнсерша приобрела два кошелька от Chanel и другие оставшиеся за кадром вещи.

Почти в 230 тысяч долларов обошлось ее питание вне дома. На кадре видно, что девушка со своим мужем ужинала в одном из ресторанов.

Посетив магазин с элитными сладостями, автор видео потратила 7 200 долларов. Еще более 200 тысяч из семейного бюджета ушли на золото. Напоследок блогерша рассказала о более чем 50 тысячах долларов, которые, скорее всего, были потрачены на развлечения для пары.

Добавим, что это не самые шокирующие расходы, о которых Линда Андраде рассказывает в своем блоге. Она периодически кичится такими подарками как квартиры, авто, яхты, полеты в бизнес-классе каждые три дня, участие в шоу на телевидении и т.д.

Все эти слова блогерша подкрепляет видеодоказательствами, поэтому невозможно определить, насколько картинка соответствует или не соответствует действительности.

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