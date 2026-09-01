2-летний сын Виталия Козловского в вышиванке впервые пошел в детский сад. Фото

Жена украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко поделилась трогательным снимком с 2-летним сыном Оскаром, который 1 сентября впервые пошел в детский сад. Для важного дня родители выбрали ему вышиванку, а мама встретила это утро в светлом платье и с букетом подсолнухов.

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Фотографией Юлия поделилась на своей странице в Instagram. На снимке она держит маленького Оскара за руку. Мальчик позирует рядом с мамой в белой вышиванке, сероватых джинсах и кедах.

"С 1 сентября наших деток! У Оскара первый день в детском саду", – лаконично подписала снимок супруга Козловского.

Для 2-летнего Оскара начинается новый этап – теперь в его жизни будет не только общение с родными дома, но и первые знакомства со сверстниками.

Еще несколько месяцев назад Виталий Козловский рассказывал OBOZ.UA, что сын в основном находился дома с мамой и бабушкой. Артист отмечал, что Оскар активно развивается, хорошо говорит для своего возраста, считает до двадцати, узнает предметы на карточках и интересуется окружающим миром. Именно поэтому родители планировали отдать мальчика в детский сад, чтобы у него было больше возможностей для общения с другими детьми.

Оскар – единственный ребенок Виталия Козловского и Юлии Бакуменко. 25 февраля этого года мальчик отпраздновал свой второй день рождения. Тогда певец показал сына и трогательно обратился к нему. Козловский признался, что появление ребенка кардинально изменило его жизнь.

"Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать все с любовью. Ты – моя мотивация и мой ежедневный "пинок". Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной! Дорогая моя любимая, спасибо тебе, что наделяешь нашего сына силой безграничной любви! Спасибо нашим бабушкам за заботу и ежедневную поддержку! Мы это ценим", – писал Виталий Козловский.

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