Виталий Козловский отпраздновал 2-летие единственного сына и показал, что ему подарили. Фото

25 февраля певец Виталий Козловский отпраздновал второй день рождения своего единственного сына Оскара. По случаю праздника артист опубликовал трогательное поздравление и показал подарок, который подготовили для мальчика.

Кадры появились в Instagram Козловского и его жены Юлии Бакуменко. В своем посте Козловский обратился к сыну с искренними словами благодарности и любви.

"Сыночек, мой маленький мальчик. Мы так счастливы, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что угодно с любовью. Ты – моя мотивация и мой ежедневный "пендель". Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной! Дорогая моя любимая, спасибо тебе, что наделяешь нашего сына силой безграничной любви! Спасибо нашим бабушкам за заботу и ежедневную поддержку! Ценим", – поздравил Виталий Козловский сына с днем рождения.

Главным сюрпризом для двухлетнего именинника стала интерактивная игрушка – собака, которая реагирует на голосовые команды и прикосновение, умеет играть и демонстрирует "эмоции" и "желания". По словам родителей, мальчик давно мечтал о таком "домашнем любимце" и неделю ждал его появления.

Жена певца Юлия поделилась в InstaStories деталями подготовки сюрприза. Она рассказала, что для сына придумали легенду о том, что собачка едет к нему поездом и присылает фото с дороги.

"День именинника начался с приезда собачки, которую Оскар неделю ждал и готовился к приезду. Поэтому уже легенду держали до конца. Собака ехала поездом и время от времени слала Оскару фото, что с ней все хорошо, и скоро она будет. Один раз спецоперация едва не провалилась, потому что Оскар увидел собаку в спальне", – поделилась она.

О формате празднования 2-летия сына Козловский ранее рассказал в комментарии для OBOZ.UA. По его словам, семья решила провести день рождения спокойно и без громких мероприятий.

"Хотим сделать все максимально спокойно и по-домашнему, – делится планами на день рождения сына Виталий Козловский. – Без лишнего пафоса. Просто соберемся в тесном кругу – родные, самые близкие люди, крестные. Будем праздновать скромно. Среди крестных есть и публичные люди – это Юлия Бойко (Юла), жена телеведущего Анатолия Анатолича, и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко. Но на этот раз их не будет – не знаю почему, вероятно, заняты".

Козловский признается, что появление сына существенно повлияло на его жизнь и карьеру. Артист говорит, что именно Оскар стал для него дополнительной мотивацией работать больше и двигаться вперед. По словам певца, мальчик в своем возрасте хорошо разговаривает, считает до двадцати, узнает предметы на карточках и активно интересуется миром. Сейчас ребенок находится дома с мамой и бабушкой, однако родители планируют впоследствии отдать его в садик, чтобы развивать навыки общения со сверстниками.

