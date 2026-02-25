Виталий Козловский откровенно признался, почему на дне рождения его сына не будет звездных крестных – топ-пиарщицы и продюсера

25 февраля свой второй день рождения празднует сын Виталия Козловского – Оскар. Певец поделился, как пройдет празднование, и признался, почему на нем не смогут присутствовать звездные крестные.

Видео дня

По словам артиста, Юла, топ-пиарщица и жена телеведущего Анатолия Анатолича, а также музыкальный продюсер Андрей Игнатенко, которые окрестили Оскара в три месяца, в этот день будут заняты. Об этом Виталий Козловский рассказал в разговоре с OBOZ.UA.

"Хотим сделать все максимально спокойно и по-домашнему, – делится планами на день рождения сына Виталий Козловский. – Без лишнего пафоса. Просто соберемся в тесном кругу – родные, самые близкие люди, крестные. Будем праздновать скромно. Среди крестных есть и публичные люди – это Юлия Бойко (Юла), жена телеведущего Анатолия Анатолича, и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко. Но на этот раз их не будет – не знаю почему, вероятно, заняты".

Напомним, что осенью прошлого года Юла, которая помогла Козловскому перезапустить его карьеру после того, как певец поставил точку в длительном конфликте с Игорем Кондратюком, заявила, что ее сотрудничество с Виталием завершилось из-за разных взглядов на дальнейшее продвижение артиста.

Виталий Козловский говорит, что появление сына не просто изменило его жизнь – мальчик стал тем толчком, который заставил работать больше: "Если бы не он и не моя семья, возможно, не было бы того всплеска, который произошел в прошлом году. И не было бы того драйва, с которым я захожу в этот год. Сегодня папа делает все для того, чтобы снова покорять сердца людей. Как меняется Оскар? Он ежедневно нас удивляет. Хорошо разговаривает – и я об этом говорю не просто как гордый папа. Знаю, что мальчики в два года обычно не слишком разговорчивы. А он говорит уверенно, считает до двадцати. Знает свои игровые карточки – показывает: это дельфин. Какого цвета? Голубого. Это холодильник. Это письмо. Это пирамидка. И он не просто повторяет – он понимает, что говорит. Очень любознательный. И вместе с ним я будто снова открываю мир. Знаете, он стал для меня самым большим пенделем в жизни. Когда появляется ребенок, ты уже не можешь позволить себе расслабиться или жить вполсилы".

На вопрос, планируют ли родители отдавать сына в садик, Козловский ответил: "Пока что он дома. С мамой, с бабушкой – у нас очень сильная команда. Мама Юли так круто с ним проводит время, столько внимания, терпения – она по профессии педагог. Иногда смотрю на них и понимаю: лучшего старта для ребенка сложно придумать. Поэтому пока что ему комфортно в этой атмосфере. Но, конечно, рано или поздно садик нужен. Важно быть среди сверстников, учиться коммуницировать, делиться, отстаивать себя. Мы планируем садик. Потому что чем больше он будет общаться с детьми, тем быстрее будет развиваться".

Полное интервью с Виталием Козловским читайте здесь. Артист рассказал OBOZ.UA о возможности примирения с Игорем Кондратюком, скандальном концерте в Москве и признался, как быстро вернул благодаря выступлениям огромные средства, которые выплатил по судебному решению экс-продюсеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!